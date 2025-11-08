Catalyse AI Cena (CAI)
Aktuálna dnešná cena Catalyse AI (CAI) je $ 0.0033687, s 0.00% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny CAI na USD konverzný kurz je $ 0.0033687 za CAI.
Catalyse AI sa v súčasnosti radí na #- podľa trhovej kapitalizácie pri $ 336,870, pričom počet coinov v obehu je 100.00M CAI. Počas posledných 24 hodín sa CAIobchodovalo v rozmedzí od $ 0 (low) do $ 0 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni $ 0.12569, zatiaľ čo historické minimum bolo $ 0.00180061.
V krátkodobom vývoji sa CAI zmenilo o -- za poslednú hodinu a o 0.00% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania --.
Aktuálna trhová kapitalizácia Catalyse AI je $ 336.87K, pričom 24-hodinový objem obchodovania je --. Počet coinov v obehu CAI je 100.00M, pričom celková zásoba je 100000000.0. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 336.87K.
--
--
0.00%
0.00%
Počas dnešného dňa sa zmena ceny z Catalyse AI na USDpohybovala na $ 0.
V posledných 30 dňoch sa zmena ceny Catalyse AI na USD pohybovala na $ 0.0000000000.
V posledných 60 dňoch sa zmena ceny Catalyse AI na USD pohybovala na $ 0.0000000000.
V posledných 90 dňoch sa zmena ceny Catalyse AI na USD pohybovala na $ 0.
|Obdobie
|Zmeniť (USD)
|Zmeniť (%)
|Dnes
|$ 0
|--
|30 dní
|$ 0.0000000000
|0.00%
|60 dní
|$ 0.0000000000
|0.00%
|90 dní
|$ 0
|--
V roku 2040 by cena Catalyse AI mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.
Unleash Your Vision, Build in 3D Instantly
Bring your imagination to life with Catalyse. Create breathtaking 3D environments effortlessly—no expertise required, just pure creativity.
Catalyse app Don't just generate. Create. Catalyse is a revolutionary way to create and control your AI artwork.
Catalyse Ai lets you create stunning 360° landscapes in just a few clicks. Whether you’re a game developer, artist, or just love experimenting with creative tools.
YOUR IDEAS, INSTANTLY TRANSFORMED Turn simple prompts into stunning 3D worlds in seconds. With Catalyse, your creativity knows no bounds. Our AI-powered platform enables you to design immersive, high-quality environments faster and smarter.
Built for Creators Like You. Whether you’re a Game developer, architect, content creator, or 3D artist, Catalyse gives you the tools to design faster and more effectively. From photorealistic environments to stylized worlds, our platform adapts to your creative needs.
MEXC je popredná burza kryptomien, ktorej dôveruje viac ako 10 miliónov používateľov po celom svete. Je známa ako burza s najširším výberom tokenov, najrýchlejšími zoznamami tokenov a najnižšími obchodnými poplatkami na trhu. Pridajte sa k MEXC teraz, aby ste zažili najvyššiu likviditu a najkonkurencieschopnejšie poplatky na trhu!
|Čas (UTC+8)
|Typ
|Informácie
|11-07 01:12:41
|Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
|11-06 14:15:13
|Aktualizácie odvetvia
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
|11-06 11:42:30
|Aktualizácie odvetvia
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
|11-05 17:18:00
|Aktualizácie odvetvia
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
|11-05 10:42:00
|On-chain údaje
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
|11-04 17:22:15
|Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
Top kryptomeny s trhovými údajmi dostupnými na MEXC
Aktuálne trendové kryptomeny, ktoré získavajú významnú pozornosť trhu
Nedávno uvedené kryptomeny, ktoré sú dostupné na obchodovanie
Ceny kryptomien sú vystavené vysokým trhovým rizikám a cenovej volatilite. Mali by ste investovať do projektov a produktov, ktoré poznáte a kde rozumiete súvisiacim rizikám. Pred uskutočnením akejkoľvek investície by ste mali dôkladne zvážiť svoje investičné skúsenosti, finančnú situáciu, investičné ciele a toleranciu rizika a poradiť sa s nezávislým finančným poradcom. Tento materiál by nemal slúžiť ako finančné poradenstvo. Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti. Hodnota vašej investície môže klesať aj stúpať a investovaná suma sa vám nemusí vrátiť. Za svoje investičné rozhodnutia nesiete výhradnú zodpovednosť. MEXC nezodpovedá za žiadne straty, ktoré vám môžu vzniknúť. Ďalšie informácie nájdete v našich podmienkach používania a upozornení na riziká. Upozorňujeme tiež, že údaje súvisiace s vyššie uvedenou kryptomenou tu prezentovanou (napríklad jej aktuálna cena) sú založené na zdrojoch tretích strán. Sú vám prezentované „tak ako sú“ a slúžia len na informačné účely, bez zastúpenia alebo záruky akéhokoľvek druhu. Odkazy poskytnuté na stránky tretích strán tiež nie sú pod kontrolou spoločnosti MEXC. MEXC nezodpovedá za spoľahlivosť a presnosť takýchto stránok tretích strán a ich obsahu.