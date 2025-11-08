Aktuálna dnešná cena cat in stool je 0USD. Trhová kapitalizácia COOL je 7,688USD. Sledujte aktualizácie cien COOL v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!Aktuálna dnešná cena cat in stool je 0USD. Trhová kapitalizácia COOL je 7,688USD. Sledujte aktualizácie cien COOL v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!
Aktuálna dnešná cena cat in stool (COOL) je --, s 0.00% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny COOL na USD konverzný kurz je -- za COOL.
cat in stool sa v súčasnosti radí na #- podľa trhovej kapitalizácie pri $ 7,688.0, pričom počet coinov v obehu je 997.66M COOL. Počas posledných 24 hodín sa COOLobchodovalo v rozmedzí od $ 0 (low) do $ 0 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni $ 0, zatiaľ čo historické minimum bolo $ 0.
V krátkodobom vývoji sa COOL zmenilo o -- za poslednú hodinu a o 0.00% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania --.
cat in stool (COOL) informácie o trhu
$ 7.69K
$ 7.69K$ 7.69K
--
----
$ 7.69K
$ 7.69K$ 7.69K
997.66M
997.66M 997.66M
997,657,982.150585
997,657,982.150585 997,657,982.150585
Aktuálna trhová kapitalizácia cat in stool je $ 7.69K, pričom 24-hodinový objem obchodovania je --. Počet coinov v obehu COOL je 997.66M, pričom celková zásoba je 997657982.150585. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 7.69K.
História cien cat in stool v USD
24-hodinový rozsah zmeny ceny:
$ 0
$ 0$ 0
24 hod Low
$ 0
$ 0$ 0
24 hod High
$ 0
$ 0$ 0
$ 0
$ 0$ 0
$ 0
$ 0$ 0
$ 0
$ 0$ 0
--
--
0.00%
0.00%
cat in stool (COOL) história cien USD
Počas dnešného dňa sa zmena ceny z cat in stool na USDpohybovala na $ 0. V posledných 30 dňoch sa zmena ceny cat in stool na USD pohybovala na $ 0. V posledných 60 dňoch sa zmena ceny cat in stool na USD pohybovala na $ 0. V posledných 90 dňoch sa zmena ceny cat in stool na USD pohybovala na $ 0.
Obdobie
Zmeniť (USD)
Zmeniť (%)
Dnes
$ 0
--
30 dní
$ 0
-27.07%
60 dní
$ 0
-77.49%
90 dní
$ 0
--
Cenové predikcie pre cat in stool
Cenová predikcia cat in stool (COOL) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena COOL v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia cat in stool (COOL) pre rok 2040 (o 15 rokov)
V roku 2040 by cena cat in stool mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.
MEXC nástroje Na prognózy scenárov v reálnom čase a personalizovanejšiu analýzu môžu používatelia využiť nástroj MEXC na cenové predikcie a AI informácie o trhu.
Vyhlásenie: Tieto scenáre sú ilustračné a vzdelávacie; kryptomeny sú volatilné – pred rozhodnutím si urobte vlastný prieskum (DYOR). Chcete vedieť, akú cenu dosiahne cat in stool v rokoch 2025 – 2026? Navštívte našu stránku COOL cenových predikcií, kde nájdete predpovede cien na roky 2025 – 2026 kliknutím na cat in stool Cenové predikcie.
Čo je cat in stool (COOL)
Token based on the viral TikTok video Cat in Stool.
We created a meme based on this cat, and it just makes wonderful things happen.
This memetoken has no special funcition, we just vibe making memes about this cat in a stool, posting on x lot of content and just having fun. there is no utility behind this just memes.
The video consists of an orange cat hiding under a stool. It seems like it's not there, but it's actually lurking there.
Ľudia sa tiež pýtajú: Ďalšie otázky o cat in stool
Akú hodnotu bude mať 1 cat in stool v roku 2030?
Ak by hodnota cat in stool rástla ročnou mierou 5 %, mohla by do roku 2026 dosiahnuť približne $--, do roku 2030 $--, do roku 2035 $-- a do roku 2040 $--. Tieto údaje ilustrujú scenár neustáleho rastu, hoci skutočná budúca cena bude závisieť od prijatia na trhu, vývoja regulácie a makroekonomických podmienok. Podrobný rozpis potenciálnych cien a očakávanej návratnosti investícií do cat in stool podľa jednotlivých rokov si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke.
Koľko dnes stojícat in stool?
Dnešná cena cat in stool je --. V sekcii História cien nájdete informácie o histórii cien za dnešok, 30 dní, 60 dní a 90 dní.
Je cat in stool stále dobrou investíciou?
cat in stool zostáva aktívne obchodovanou kryptomenou s prebiehajúcou trhovou aktivitou a rozvojom ekosystému. Investície do kryptomien, ako napríklad do COOL, sú však zo svojej podstaty nestabilné a mali by zodpovedať vašej osobnej tolerancii voči riziku. Pred finančnými rozhodnutiami a investíciami si vždy urobte nezávislý prieskum (DYOR) a zvážte podmienky na trhu.
Aký je denný objem obchodovania s cat in stool?
Na MEXC sa za posledných 24 hodín zobchodovalo cat in stool v hodnote --.
Aká je aktuálna cena cat in stool?
Živá cena COOL sa aktualizuje v reálnom čase na základe globálnej obchodnej aktivity na hlavných burzách vrátane MEXC. Trhové ceny neustále kolíšu v dôsledku zmien likvidity, objemu obchodovania a celkového sentimentu. Ak chcete zobraziť najnovšiu cenu cat in stool vo vašej preferovanej mene, navštívte stránku Cena COOL, kde nájdete ďalšie informácie.
Čo ovplyvňuje cenu cat in stool?
Cenu COOL ovplyvňuje niekoľko kľúčových faktorov vrátane celkovej nálady na trhu, objemu obchodovania, technologického vývoja a trendov prijímania používateľmi. Dôležitú úlohu pri pohybe cien zohrávajú aj širšie makroekonomické podmienky, ako sú zmeny úrokových sadzieb, cykly likvidity a regulačné opatrenia.
Ak chcete byť informovaní o zmenách na trhu v reálnom čase a aktualizáciách projektov, navštívte MEXC News, kde nájdete najnovšie analýzy a poznatky o kryptomenách.
Ktorý token má najvyšší objem obchodovania na MEXC?
Nižšie sú uvedené aktuálne najviac obchodované tokeny na MEXC podľa 24-hodinového objemu obchodovania. Ceny a výkonnosť sa priebežne aktualizujú na základe živých trhových údajov.
Token s najväčším záujmom
Cena
Zmeniť
BTC
103,084.61
+2.26%
ETH
3,444.63
+4.46%
SOL
162.37
+4.47%
COAI
1.198
+9.63%
USDC
1.0005
0.00%
Ako môžem zadať príkaz Stop-loss alebo Take-profit pre COOL na MEXC?
MEXC podporuje príkazy Stop-loss a Take-profit, ktoré pomáhajú automaticky riadiť riziko.
1. Prejdite do sekcie Spot alebo Obchodovanie s futures a vyberte pár COOL/USDT.
2. V ponuke typu príkazu vyberte „Stop-Limit“ alebo „Spúšťač príkazu“.
3. Nastavte spúšťaciu cenu (úroveň, ktorá aktivuje príkaz) a cenu vykonania (cena, za ktorú bude príkaz vyplnený).
4. Potvrďte podrobnosti o príkaze a odošlite ho.
Váš Stop-loss príkaz sa aktivuje, ak sa cena cat in stool pohne proti vašej pozícii, zatiaľ čo Take-profit príkaz sa vykoná automaticky, keď dosiahne vašu cieľovú úroveň zisku.
Podrobné príklady a návody nájdete v príručke MEXC na spotové obchodovanie
Zvýši sa cena cat in stool v tomto roku?
Cena cat in stool by sa v tomto roku mohla zvýšiť v závislosti od podmienok na trhu a vývoja projektov. Pre hlbšiu analýzu si prečítajte cenovú predikciu cat in stool (COOL).
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 08:49:18 (UTC+8)
