The Catgf project is a decentralized community-driven initiative built on the Solana blockchain, led by the Truth Terminal AI. This project emerged from an experiment where the Truth Terminal AI autonomously managed a crypto portfolio, leading to notable success, including a significant profit in the Solana meme coin market. The project is centered around transparency and community governance, aiming to align with the core values of decentralization. The Truth Terminal AI is a standout feature, as it's an autonomous agent with the ability to interact with the blockchain and make investment decisions independently. This experiment in autonomous wealth management is unique, potentially setting a precedent for AI in decentralized finance (DeFi). The community’s role in driving the project forward ensures a democratic approach to decision-making.
cat girl (CATGF) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia
Pochopenie tokenomiky cat girl (CATGF) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.
Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:
Celková ponuka:
Maximálny počet CATGF tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.
Počet coinov v obehu:
Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.
Max. počet coinov:
Pevný limit celkového počtu CATGF tokenov.
FDV (plne zriedené ocenenie):
Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.
Miera inflácie:
Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.
Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?
Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.
Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.
Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.
Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.
Teraz, keď ste pochopili CATGF tokenomiku, preskúmajte cenu CATGF tokenu naživo!
