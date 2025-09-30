cat girl (CATGF) tokenomika

cat girl (CATGF) tokenomika

Objavte kľúčové informácie o cat girl (CATGF) vrátane jeho ponuky tokenov, distribučného modelu a trhových údajov v reálnom čase.
Posledná aktualizácia stránky: 2025-09-30 21:28:26 (UTC+8)
USD

cat girl (CATGF) tokenomika a analýza cien

Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre cat girl (CATGF) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.

Trhová kapitalizácia:
$ 83.63K
$ 83.63K$ 83.63K
Celková ponuka:
$ 999.73M
$ 999.73M$ 999.73M
Počet coinov v obehu:
$ 999.73M
$ 999.73M$ 999.73M
FDV (plne zriedené ocenenie):
$ 83.63K
$ 83.63K$ 83.63K
Historické maximum:
$ 0.02035891
$ 0.02035891$ 0.02035891
Historické minimum:
$ 0
$ 0$ 0
Aktuálna cena:
$ 0
$ 0$ 0

cat girl (CATGF) informácie

The Catgf project is a decentralized community-driven initiative built on the Solana blockchain, led by the Truth Terminal AI. This project emerged from an experiment where the Truth Terminal AI autonomously managed a crypto portfolio, leading to notable success, including a significant profit in the Solana meme coin market. The project is centered around transparency and community governance, aiming to align with the core values of decentralization. The Truth Terminal AI is a standout feature, as it's an autonomous agent with the ability to interact with the blockchain and make investment decisions independently. This experiment in autonomous wealth management is unique, potentially setting a precedent for AI in decentralized finance (DeFi). The community’s role in driving the project forward ensures a democratic approach to decision-making.

Oficiálna webová stránka:
https://airtable.com/appG2Ues3wOfFHKtS/shrGW16rRJlC5mxcb/tblSXNKGJBDDwJnRO/viw6xmO4QwrTRBd2L/recnXoDn9bfyHlDBd

cat girl (CATGF) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia

Pochopenie tokenomiky cat girl (CATGF) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.

Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:

Celková ponuka:

Maximálny počet CATGF tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.

Počet coinov v obehu:

Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.

Max. počet coinov:

Pevný limit celkového počtu CATGF tokenov.

FDV (plne zriedené ocenenie):

Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.

Miera inflácie:

Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.

Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?

Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.

Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.

Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.

Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.

Teraz, keď ste pochopili CATGF tokenomiku, preskúmajte cenu CATGF tokenu naživo!

CATGF cenová predikcia

Chcete vedieť, kam CATGF asi smeruje? Naša CATGF stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.

Prečo by ste si mali vybrať MEXC?

MEXC je jednou z najlepších svetových kryptobúrz, ktorej dôverujú milióny používateľov na celom svete. Či už ste začiatočník, alebo profesionál, MEXC je najjednoduchšia cesta ku kryptu.

Viac ako 4 000 obchodných párov na spotových a futures trhoch
Najrýchlejšie zaradenie tokenov medzi burzami CEX
Najvyššia likvidita v rámci celého odvetvia
Najnižšie poplatky s nepretržitým zákazníckym servisom
100%+ transparentnosť rezervných tokenov pre prostriedky používateľov
Mimoriadne nízke vstupné bariéry: nákup krypta len za 1 USDT
mc_how_why_title
Kúpte si krypto len za 1 USDT: Najjednoduchší spôsob, ako sa dostať ku kryptu!

Zrieknutie sa zodpovednosti

Tokenomické údaje na tejto stránke pochádzajú zo zdrojov tretích strán. Spoločnosť MEXC nezaručuje ich presnosť. Pred investíciou vykonajte dôkladný prieskum.

Prečítajte si Zmluvu s používateľom a Zásady ochrany osobných údajov