Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre Castle Of Blackwater (COBE) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.
Castle Of Blackwater (COBE) informácie
Castle of Blackwater is a 2D, action packed, social deduction game with a magical web3 twist. Backed by Merit Circle and 2 years in the making, Castle of Blackwater aims to redefine how web3 technologies can enhance social-based gaming.
In this intense game of trust and betrayal, up to 15 strangers are trapped in a castle of danger and deception, with a mission to complete tasks and escape with their lives. Some will work together, forming bonds and strong alliances. Others will pretend and deceive, with their own interests at heart.
Each player will receive a unique role, belonging to one of three factions, with abilities to support their playstyle. Using these special powers, as well as their own deductive reasoning, players must uncover those working against them before getting eliminated themselves.
Alive players can utilise many of the in-game tools to help them put together the pieces of the puzzle. Dead players will have the opportunity to collect and spend souls, buying mighty power-ups that can help turn the tide for their team from beyond the grave.
The COBE token is the premium currency in the CoB ecosystem, being used to purchase characters, land and top-tier cosmetics.
Castle Of Blackwater (COBE) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia
Pochopenie tokenomiky Castle Of Blackwater (COBE) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.
Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:
Celková ponuka:
Maximálny počet COBE tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.
Počet coinov v obehu:
Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.
Max. počet coinov:
Pevný limit celkového počtu COBE tokenov.
FDV (plne zriedené ocenenie):
Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.
Miera inflácie:
Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.
Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?
Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.
Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.
Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.
Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.
Teraz, keď ste pochopili COBE tokenomiku, preskúmajte cenu COBE tokenu naživo!
COBE cenová predikcia
Chcete vedieť, kam COBE asi smeruje? Naša COBE stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.
