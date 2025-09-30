Carlo (CARLO) tokenomika

Carlo (CARLO) tokenomika

Objavte kľúčové informácie o Carlo (CARLO) vrátane jeho ponuky tokenov, distribučného modelu a trhových údajov v reálnom čase.
Posledná aktualizácia stránky: 2025-09-30 18:51:04 (UTC+8)
Carlo (CARLO) tokenomika a analýza cien

Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre Carlo (CARLO) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.

Trhová kapitalizácia:
$ 809.86K
Celková ponuka:
$ 1.00B
Počet coinov v obehu:
$ 1.00B
FDV (plne zriedené ocenenie):
$ 809.86K
Historické maximum:
$ 0.02020769
Historické minimum:
$ 0.00024013
Aktuálna cena:
$ 0.00081155
Carlo (CARLO) informácie

Meet Carlo, the dog with a pink asshole. Clinically insane? You bet. But that's what makes him a legend at flipping profits.

Now, he’s got his sights on dominating Base... And he wants you in on the scheme. Think of it as strapping into a decommissioned Soviet rollercoaster — downright psychotic but man will you have a story to tell.

So if you’re game, better buckle up cause this dog's about to drag his big balls all over Base.

(Just one rule... NEVER ask about his past)

Oficiálna webová stránka:
https://www.carlo.dog/
Biela kniha:
https://www.carlo.dog/blog/first-roadmap

Carlo (CARLO) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia

Pochopenie tokenomiky Carlo (CARLO) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.

Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:

Celková ponuka:

Maximálny počet CARLO tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.

Počet coinov v obehu:

Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.

Max. počet coinov:

Pevný limit celkového počtu CARLO tokenov.

FDV (plne zriedené ocenenie):

Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.

Miera inflácie:

Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.

Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?

Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.

Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.

Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.

Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.

Teraz, keď ste pochopili CARLO tokenomiku, preskúmajte cenu CARLO tokenu naživo!

CARLO cenová predikcia

Chcete vedieť, kam CARLO asi smeruje? Naša CARLO stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.

Prečo by ste si mali vybrať MEXC?

Kúpte si krypto len za 1 USDT: Najjednoduchší spôsob, ako sa dostať ku kryptu!

Zrieknutie sa zodpovednosti

