Aktuálna dnešná cena Captain Kuma je 0.00635985USD. Trhová kapitalizácia KUMA je 5,724,032USD. Sledujte aktualizácie cien KUMA v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!

Viac informácií o KUMA

KUMA informácie o cene

Čo je KUMA

KUMA oficiálna webová stránka

KUMA tokenomika

KUMA predpoveď cien

Captain Kuma Logo

Captain Kuma Cena (KUMA)

Nezaradené

1 KUMA na USD aktuálnu cenu:

$0.00635985
+7.50%1D
Tieto údaje o tokenoch pochádzajú od tretích strán. MEXC pôsobí výlučne ako agregátor informácií. Preskúmajte ďalšie uvedené tokeny na trhu MEXC Spot!
Captain Kuma (KUMA) Živý cenový graf
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 05:21:53 (UTC+8)

Dnešná cena Captain Kuma

Aktuálna dnešná cena Captain Kuma (KUMA) je $ 0.00635985, s 7.53% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny KUMA na USD konverzný kurz je $ 0.00635985 za KUMA.

Captain Kuma sa v súčasnosti radí na #- podľa trhovej kapitalizácie pri $ 5,724,032, pričom počet coinov v obehu je 899.99M KUMA. Počas posledných 24 hodín sa KUMAobchodovalo v rozmedzí od $ 0.00586298 (low) do $ 0.00641992 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni $ 0.01017393, zatiaľ čo historické minimum bolo $ 0.0054502.

V krátkodobom vývoji sa KUMA zmenilo o -0.10% za poslednú hodinu a o -7.99% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania --.

Captain Kuma (KUMA) informácie o trhu

$ 5.72M
--
$ 5.72M
899.99M
899,994,369.2753474
Aktuálna trhová kapitalizácia Captain Kuma je $ 5.72M, pričom 24-hodinový objem obchodovania je --. Počet coinov v obehu KUMA je 899.99M, pričom celková zásoba je 899994369.2753474. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 5.72M.

História cien Captain Kuma v USD

24-hodinový rozsah zmeny ceny:
$ 0.00586298
24 hod Low
$ 0.00641992
24 hod High

$ 0.00586298
$ 0.00641992
$ 0.01017393
$ 0.0054502
-0.10%

+7.53%

-7.99%

-7.99%

Captain Kuma (KUMA) história cien USD

Počas dnešného dňa sa zmena ceny z Captain Kuma na USDpohybovala na $ +0.00044527.
V posledných 30 dňoch sa zmena ceny Captain Kuma na USD pohybovala na $ -0.0020236597.
V posledných 60 dňoch sa zmena ceny Captain Kuma na USD pohybovala na $ 0.
V posledných 90 dňoch sa zmena ceny Captain Kuma na USD pohybovala na $ 0.

ObdobieZmeniť (USD)Zmeniť (%)
Dnes$ +0.00044527+7.53%
30 dní$ -0.0020236597-31.81%
60 dní$ 0--
90 dní$ 0--

Cenové predikcie pre Captain Kuma

Cenová predikcia Captain Kuma (KUMA) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena KUMA v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia Captain Kuma (KUMA) pre rok 2040 (o 15 rokov)

V roku 2040 by cena Captain Kuma mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.

Chcete vedieť, akú cenu dosiahne Captain Kuma v rokoch 2025 – 2026? Navštívte našu stránku KUMA cenových predikcií, kde nájdete predpovede cien na roky 2025 – 2026 kliknutím na Captain Kuma Cenové predikcie.

Čo je Captain Kuma (KUMA)

KUMA is Bythen’s first IP token, launched as part of the broader Betakkuma project. The initiative combines NFTs, token incentives, and AI-powered content generation tools designed for creators. Built around Betakkuma, a well-known Japanese meme character with over 750 million sticker downloads and 4 billion+ GIF views, the project brings together cultural IP and Web3 infrastructure to enable creative expression and on-chain participation through the Bythen platform.

MEXC je popredná burza kryptomien, ktorej dôveruje viac ako 10 miliónov používateľov po celom svete. Je známa ako burza s najširším výberom tokenov, najrýchlejšími zoznamami tokenov a najnižšími obchodnými poplatkami na trhu. Pridajte sa k MEXC teraz, aby ste zažili najvyššiu likviditu a najkonkurencieschopnejšie poplatky na trhu!

Captain Kuma (KUMA) Zdroje

Oficiálna webová stránka

Ľudia sa tiež pýtajú: Ďalšie otázky o Captain Kuma

Akú hodnotu bude mať 1 Captain Kuma v roku 2030?
Ak by hodnota Captain Kuma rástla ročnou mierou 5 %, mohla by do roku 2026 dosiahnuť približne $--, do roku 2030 $--, do roku 2035 $-- a do roku 2040 $--. Tieto údaje ilustrujú scenár neustáleho rastu, hoci skutočná budúca cena bude závisieť od prijatia na trhu, vývoja regulácie a makroekonomických podmienok. Podrobný rozpis potenciálnych cien a očakávanej návratnosti investícií do Captain Kuma podľa jednotlivých rokov si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke.
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 05:21:53 (UTC+8)

Captain Kuma (KUMA) dôležité aktualizácie v odvetví

Čas (UTC+8)TypInformácie
11-07 01:12:41Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Aktualizácie odvetvia
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Aktualizácie odvetvia
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Aktualizácie odvetvia
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00On-chain údaje
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

Pozrite si viac informácií o Captain Kuma

Ďalšie kryptomeny na preskúmanie

Top kryptomeny s trhovými údajmi dostupnými na MEXC

