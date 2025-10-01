Cairo (CAIRO) tokenomika
Cairo (CAIRO) tokenomika a analýza cien
Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre Cairo (CAIRO) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.
Cairo (CAIRO) informácie
Cairo the dog is a fearless warrior who played a pivotal role in the capture of Osama bin Laden. Now he has claimed the title of "The Alpha of Dog Meme Coins!" Liquidity Burned 🔥 TX: https://etherscan.io/tx/0x9f3571d10a1939bb503600b61e0589c5930b65d6f89b1ef710f5c2df85408efe
https://app.uniswap.org/swap?&chain=mainnet&use=v2&outputCurrency=0xc0e10854ab40b2e59a5519c481161a090f1162a0
0xc0e10854ab40b2E59A5519C481161a090f1162A0
Cairo (CAIRO) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia
Pochopenie tokenomiky Cairo (CAIRO) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.
Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:
Celková ponuka:
Maximálny počet CAIRO tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.
Počet coinov v obehu:
Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.
Max. počet coinov:
Pevný limit celkového počtu CAIRO tokenov.
FDV (plne zriedené ocenenie):
Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.
Miera inflácie:
Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.
Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?
Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.
Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.
Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.
Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.
Teraz, keď ste pochopili CAIRO tokenomiku, preskúmajte cenu CAIRO tokenu naživo!
CAIRO cenová predikcia
Chcete vedieť, kam CAIRO asi smeruje? Naša CAIRO stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.
Prečo by ste si mali vybrať MEXC?
MEXC je jednou z najlepších svetových kryptobúrz, ktorej dôverujú milióny používateľov na celom svete. Či už ste začiatočník, alebo profesionál, MEXC je najjednoduchšia cesta ku kryptu.
Zrieknutie sa zodpovednosti
Tokenomické údaje na tejto stránke pochádzajú zo zdrojov tretích strán. Spoločnosť MEXC nezaručuje ich presnosť. Pred investíciou vykonajte dôkladný prieskum.
Prečítajte si Zmluvu s používateľom a Zásady ochrany osobných údajov