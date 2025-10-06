Aktuálna CAIRE cena je dnes 0.00143295 USD. Sledujte aktuálnu CAIRE na USD cenu v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, 24-hodinový objem a ďalšie informácie. Preskúmajte CAIRE cenový trend jednoducho na MEXC.Aktuálna CAIRE cena je dnes 0.00143295 USD. Sledujte aktuálnu CAIRE na USD cenu v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, 24-hodinový objem a ďalšie informácie. Preskúmajte CAIRE cenový trend jednoducho na MEXC.

CAIRE Cena (CAIRE)

1 CAIRE na USD aktuálnu cenu:

$0.00143295
$0.00143295$0.00143295
+1.60%1D
USD
CAIRE (CAIRE) Živý cenový graf
CAIRE (CAIRE) informácie o cene (USD)

24-hodinový rozsah zmeny ceny:
$ 0.00140604
$ 0.00140604$ 0.00140604
24 hod Low
$ 0.00144062
$ 0.00144062$ 0.00144062
24 hod High

$ 0.00140604
$ 0.00140604$ 0.00140604

$ 0.00144062
$ 0.00144062$ 0.00144062

$ 0.00675754
$ 0.00675754$ 0.00675754

$ 0.00136258
$ 0.00136258$ 0.00136258

--

+1.64%

+4.04%

+4.04%

CAIRE (CAIRE) cena v reálnom čase je $0.00143295. Za posledných 24 hodín sa obchodoval CAIRE v rozmedzí od najnižšej hodnoty $ 0.00140604 do najvyššej hodnoty $ 0.00144062, čo svedčí o aktívnej volatilite trhu. Najvyššia cena CAIRE je $ 0.00675754, zatiaľ čo najnižšia cena v histórii je $ 0.00136258.

Z hľadiska krátkodobej výkonnosti sa CAIRE zmenil o -- za poslednú hodinu, +1.64% za 24 hodín a +4.04% za posledných 7 dní. Získate tak rýchly prehľad o jeho najnovších cenových trendoch a dynamike trhu na MEXC.

CAIRE (CAIRE) informácie o trhu

$ 30.09K
$ 30.09K$ 30.09K

--
----

$ 30.09K
$ 30.09K$ 30.09K

21.00M
21.00M 21.00M

21,000,000.0
21,000,000.0 21,000,000.0

Aktuálna trhová kapitalizácia CAIRE je $ 30.09K, pričom 24-hodinový objem obchodovania je --. Počet coinov v obehu CAIRE je 21.00M, pričom celková zásoba je 21000000.0. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 30.09K.

CAIRE (CAIRE) história cien USD

Počas dnešného dňa sa zmena ceny z CAIRE na USDpohybovala na $ 0.
V posledných 30 dňoch sa zmena ceny CAIRE na USD pohybovala na $ -0.0005456692.
V posledných 60 dňoch sa zmena ceny CAIRE na USD pohybovala na $ -0.0003764512.
V posledných 90 dňoch sa zmena ceny CAIRE na USD pohybovala na $ -0.001737646041037758.

ObdobieZmeniť (USD)Zmeniť (%)
Dnes$ 0+1.64%
30 dní$ -0.0005456692-38.08%
60 dní$ -0.0003764512-26.27%
90 dní$ -0.001737646041037758-54.80%

Čo je CAIRE (CAIRE)

CAIRE (C.A.I.R.E. – EQ42) is an on-chain mental health protocol focused on building accessible, AI-assisted telepsychiatry services for the decentralized world. The project leverages blockchain transparency and token-based governance to offer mental wellness tools, community-driven support, and long-term care solutions without centralized gatekeeping. Through $CAIRE, users can interact with emotional AI agents, participate in mental health campaigns, and contribute to a collective healing ecosystem. With over 33% of supply locked and a growing endorsement base, CAIRE is designed for sustainability, trust, and real-world impact. Our mission is to reduce stigma, increase access to emotional care, and pioneer the future of on-chain emotional intelligence.S

MEXC je popredná burza kryptomien, ktorej dôveruje viac ako 10 miliónov používateľov po celom svete. Je známa ako burza s najširším výberom tokenov, najrýchlejšími zoznamami tokenov a najnižšími obchodnými poplatkami na trhu. Pridajte sa k MEXC teraz, aby ste zažili najvyššiu likviditu a najkonkurencieschopnejšie poplatky na trhu!

CAIRE (CAIRE) Zdroje

CAIRE predpoveď ceny (USD)

Akú hodnotu bude mať CAIRE (CAIRE) USD zajtra, o týždeň alebo o mesiac? Na akú hodnotu by mohol byť váš CAIRE (CAIRE) majetok ocenený v roku 2025, 2026, 2027, 2028 – alebo dokonca o 10 či 20 rokov? Pomocou nášho nástroja na predpovedanie cien môžete preskúmať krátkodobé aj dlhodobé prognózy pre CAIRE.

Overte si teraz CAIRE cenové predikcie!

CAIRE do miestnych mien

CAIRE (CAIRE) tokenomika

Pochopenie tokenomiky CAIRE (CAIRE) môže poskytnúť hlbší pohľad na jej dlhodobú hodnotu a rastový potenciál. Tokenomika odhaľuje základnú štruktúru ekonomiky projektu – od spôsobu rozdelenia tokenov až po spôsob riadenia ich ponuky. Získajte informácie o rozsiahlej tokenomike CAIRE tokenu!

Ľudia sa tiež pýtajú: Iné otázky o CAIRE (CAIRE)

Akú hodnotu má dnes CAIRE (CAIRE)?
Aktuálna CAIRE cena v USD je 0.00143295 USD, aktualizovaná v reálnom čase s najnovšími trhovými údajmi.
Aká je aktuálna cena CAIRE na USD?
Aktuálna cena CAIRE na USD je $ 0.00143295. Pozrite si MEXC konvertor pre presnú konverziu tokenov.
Aká je trhová kapitalizácia CAIRE?
Trhová kapitalizácia CAIRE je $ 30.09K USD. Trhová hodnota = aktuálna cena × počet coinov v obehu. Uvádza celkovú trhovú hodnotu tokenu a jeho poradie.
Aký je počet coinov v obehu CAIRE?
Počet coinov v obehu CAIRE je 21.00M USD.
Aká bola historicky najvyššia cena (ATH) CAIRE?
CAIRE dosiahla cenu ATH vo výške 0.00675754 USD.
Aká bola historicky najnižšia cena (ATL) CAIRE?
CAIRE videl cenu ATL vo výške 0.00136258 USD.
Aký je objem obchodovania CAIRE?
Živý 24-hodinový objem obchodovania pre CAIRE je -- USD.
Bude CAIRE tento rok vyššia?
CAIRE môže v tomto roku vzrásť v závislosti od podmienok na trhu a vývoja projektov. Podrobnejšiu analýzu nájdete v časti CAIREpredpoveď cien.
Posledná aktualizácia stránky: 2025-10-06 05:31:51 (UTC+8)

