BWOB (BWOB) tokenomika a analýza cien
Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre BWOB (BWOB) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.
BWOB (BWOB) informácie
Bwob is a memecoin launched on the Abstract chain, with no initial utility but designed to bring together a community around a character that is both cute and eccentric.
The project is led by a team of nine people, including artists, community leaders, and developers, who are actively working on its growth and visibility.
In terms of tokenomics, the team’s wallet holds 15% of the total supply in circulation, distributed as follows: 8.3% allocated to the team and 6.7% reserved for marketing initiatives aimed at increasing Bwob’s visibility and engagement.
BWOB (BWOB) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia
Pochopenie tokenomiky BWOB (BWOB) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.
Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:
Celková ponuka:
Maximálny počet BWOB tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.
Počet coinov v obehu:
Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.
Max. počet coinov:
Pevný limit celkového počtu BWOB tokenov.
FDV (plne zriedené ocenenie):
Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.
Miera inflácie:
Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.
Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?
Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.
Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.
Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.
Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.
Teraz, keď ste pochopili BWOB tokenomiku, preskúmajte cenu BWOB tokenu naživo!
BWOB cenová predikcia
Naša BWOB stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.
