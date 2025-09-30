BunkerCoin (BUNKER) tokenomika
BunkerCoin (BUNKER) tokenomika a analýza cien
Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre BunkerCoin (BUNKER) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.
BunkerCoin (BUNKER) informácie
The world’s biggest private bunker is real, existing and owned by us.
Bunker Coordinates: 51.857622222222, 11.025811111111
BunkerCoin is a project that creates safe havens in times of uncertainty and crisis. The focus is on the renovation and modernisation of the world's largest private bunker facility (codename Malachit / Komplexlager 12) close to Berlin (750’000 sqft of bunker space and 10’700’000 sqft of land above), which is designed to offer maximum protection. In addition, we will be developing an app that provides early warnings in the event of a crisis and efficiently coordinates evacuations, as well as enabling backup communication between the community. In the future, we also plan to offer customised panic rooms as well as private security services to provide the best possible support for the evacuation and safety of our community members. In the long term, we are planning further projects, such as in The Gambia, the friendliest and most peaceful country in Africa.
BunkerCoin (BUNKER) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia
Pochopenie tokenomiky BunkerCoin (BUNKER) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.
Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:
Celková ponuka:
Maximálny počet BUNKER tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.
Počet coinov v obehu:
Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.
Max. počet coinov:
Pevný limit celkového počtu BUNKER tokenov.
FDV (plne zriedené ocenenie):
Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.
Miera inflácie:
Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.
Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?
Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.
Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.
Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.
Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.
