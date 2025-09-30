BULLIEVE (BULLIEVE) tokenomika

BULLIEVE (BULLIEVE) tokenomika

Objavte kľúčové informácie o BULLIEVE (BULLIEVE) vrátane jeho ponuky tokenov, distribučného modelu a trhových údajov v reálnom čase.
Posledná aktualizácia stránky: 2025-09-30 20:09:31 (UTC+8)
BULLIEVE (BULLIEVE) tokenomika a analýza cien

Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre BULLIEVE (BULLIEVE) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.

Trhová kapitalizácia:
$ 562.04K
$ 562.04K
Celková ponuka:
$ 999.58M
$ 999.58M
Počet coinov v obehu:
$ 999.58M
$ 999.58M
FDV (plne zriedené ocenenie):
$ 562.04K
$ 562.04K
Historické maximum:
$ 0.00321065
$ 0.00321065
Historické minimum:
$ 0
$ 0
Aktuálna cena:
$ 0.00056517
$ 0.00056517

BULLIEVE (BULLIEVE) informácie

$BULLIEVE is more than a meme; it's a movement for those who believe in crypto.

As a unique community takeover (CTO) project, $BULLIEVE is fully owned and managed by its community, with no central team or rigid roadmap.

It's fueled by collective belief and creativity, empowering members to drive innovation together.

Join this growing community, where your voice matters, and be part of something bigger—a movement driven by unity and trust.

Oficiálna webová stránka:
https://bullieve.co/

BULLIEVE (BULLIEVE) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia

Pochopenie tokenomiky BULLIEVE (BULLIEVE) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.

Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:

Celková ponuka:

Maximálny počet BULLIEVE tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.

Počet coinov v obehu:

Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.

Max. počet coinov:

Pevný limit celkového počtu BULLIEVE tokenov.

FDV (plne zriedené ocenenie):

Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.

Miera inflácie:

Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.

Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?

Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.

Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.

Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.

Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.

Teraz, keď ste pochopili BULLIEVE tokenomiku, preskúmajte cenu BULLIEVE tokenu naživo!

BULLIEVE cenová predikcia

Chcete vedieť, kam BULLIEVE asi smeruje? Naša BULLIEVE stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.


