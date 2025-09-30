BullDogito (BDOGITO) tokenomika
BullDogito (BDOGITO) tokenomika a analýza cien
Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre BullDogito (BDOGITO) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.
BullDogito (BDOGITO) informácie
The Bulldogito project is an innovative initiative in the cryptocurrency market that combines the popular appeal of memes with the security and sustainability of Real World Assets (RWA). Its goal is to offer investors an opportunity to participate in a disruptive and sustainable project that merges fun, innovation, and value appreciation.
Bulldogito stands out due to its structure that incorporates RWAs, providing stability and reliability in the market. The pre-sale raised $400,000, attracting over 5,000 investors and establishing itself as a milestone of trust. Additionally, the project adopts a scarcity model by burning more than 50% of its total supply, increasing the token's potential for appreciation.
Investors in Bulldogito will gain access to exclusive benefits, such as profit-sharing from RWAs, decentralized governance, and loyalty reward programs. Managed by PIXSWAP, a well-established platform in the Brazilian cryptocurrency market, the project ensures transparency, security, and solid results.
The roadmap outlines strategies for exchange listings, global expansion, and strategic partnerships, aiming to establish itself as a reference in the cryptocurrency market while promoting positive economic and social impact
BullDogito (BDOGITO) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia
Pochopenie tokenomiky BullDogito (BDOGITO) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.
Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:
Celková ponuka:
Maximálny počet BDOGITO tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.
Počet coinov v obehu:
Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.
Max. počet coinov:
Pevný limit celkového počtu BDOGITO tokenov.
FDV (plne zriedené ocenenie):
Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.
Miera inflácie:
Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.
Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?
Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.
Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.
Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.
Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.
