BuildAI (BUILD) tokenomika
BuildAI (BUILD) tokenomika a analýza cien
Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre BuildAI (BUILD) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.
BuildAI (BUILD) informácie
At the heart of BuildAI lies a robust blend of cutting-edge technologies, meticulously crafted to streamline the process of Telegram bot development. From AI-driven algorithms to seamless integration with Telegram's platform, our technology stack is designed to empower users with unparalleled efficiency and flexibility. Artificial Intelligence (AI): BuildAI leverages the power of AI to simplify bot creation and enhance functionality. Through advanced algorithms, our platform offers features such as natural language processing (NLP) for chatbots, image recognition for visual content, and predictive analytics for personalized interactions. By harnessing AI, users can automate tasks, personalize user experiences, and unlock new levels of innovation in bot development. User-Friendly Interface: Central to BuildAI technology is its intuitive user interface, designed to cater to users of all skill levels. Whether you're a seasoned developer or a complete novice, our platform offers a seamless experience with drag-and-drop functionality, customizable templates, and real-time previews. With simplicity at its core, BuildAI empowers users to bring their bot ideas to life with ease. Integration with Telegram: BuildAI seamlessly integrates with Telegram's platform, allowing users to deploy their bots directly within the messaging app. Through Telegram's APIs and developer tools, BuildAI facilitates seamless communication between bots and users, enabling real-time interactions, message delivery, and data synchronization. With instant access to Telegram's vast user base, BuildAI ensures maximum reach and engagement for your bots. Cloud Infrastructure: BuildAIis built on a scalable and reliable cloud infrastructure, ensuring optimal performance and uptime for users. With cloud-based storage, computing resources, and deployment capabilities, our platform enables users to scale their bots effortlessly to meet growing demands.
BuildAI (BUILD) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia
Pochopenie tokenomiky BuildAI (BUILD) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.
Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:
Celková ponuka:
Maximálny počet BUILD tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.
Počet coinov v obehu:
Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.
Max. počet coinov:
Pevný limit celkového počtu BUILD tokenov.
FDV (plne zriedené ocenenie):
Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.
Miera inflácie:
Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.
Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?
Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.
Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.
Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.
Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.
Teraz, keď ste pochopili BUILD tokenomiku, preskúmajte cenu BUILD tokenu naživo!
BUILD cenová predikcia
Chcete vedieť, kam BUILD asi smeruje? Naša BUILD stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.
