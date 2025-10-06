Aktuálna Brotherhood cena je dnes 0 USD. Sledujte aktuálnu BOG na USD cenu v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, 24-hodinový objem a ďalšie informácie. Preskúmajte BOG cenový trend jednoducho na MEXC.Aktuálna Brotherhood cena je dnes 0 USD. Sledujte aktuálnu BOG na USD cenu v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, 24-hodinový objem a ďalšie informácie. Preskúmajte BOG cenový trend jednoducho na MEXC.

Viac informácií o BOG

Brotherhood (BOG) Živý cenový graf
Brotherhood (BOG) informácie o cene (USD)

24-hodinový rozsah zmeny ceny:
$ 0
$ 0$ 0
24 hod Low
$ 0
$ 0$ 0
24 hod High

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00474994
$ 0.00474994$ 0.00474994

$ 0
$ 0$ 0

-0.20%

-0.33%

+8.35%

+8.35%

Brotherhood (BOG) cena v reálnom čase je --. Za posledných 24 hodín sa obchodoval BOG v rozmedzí od najnižšej hodnoty $ 0 do najvyššej hodnoty $ 0, čo svedčí o aktívnej volatilite trhu. Najvyššia cena BOG je $ 0.00474994, zatiaľ čo najnižšia cena v histórii je $ 0.

Z hľadiska krátkodobej výkonnosti sa BOG zmenil o -0.20% za poslednú hodinu, -0.33% za 24 hodín a +8.35% za posledných 7 dní. Získate tak rýchly prehľad o jeho najnovších cenových trendoch a dynamike trhu na MEXC.

Brotherhood (BOG) informácie o trhu

$ 12.81K
$ 12.81K$ 12.81K

--
----

$ 12.81K
$ 12.81K$ 12.81K

1000.00M
1000.00M 1000.00M

999,999,999.0
999,999,999.0 999,999,999.0

Aktuálna trhová kapitalizácia Brotherhood je $ 12.81K, pričom 24-hodinový objem obchodovania je --. Počet coinov v obehu BOG je 1000.00M, pričom celková zásoba je 999999999.0. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 12.81K.

Brotherhood (BOG) história cien USD

Počas dnešného dňa sa zmena ceny z Brotherhood na USDpohybovala na $ 0.
V posledných 30 dňoch sa zmena ceny Brotherhood na USD pohybovala na $ 0.
V posledných 60 dňoch sa zmena ceny Brotherhood na USD pohybovala na $ 0.
V posledných 90 dňoch sa zmena ceny Brotherhood na USD pohybovala na $ 0.

ObdobieZmeniť (USD)Zmeniť (%)
Dnes$ 0-0.33%
30 dní$ 0-94.59%
60 dní$ 0-97.94%
90 dní$ 0--

Čo je Brotherhood (BOG)

The family will forever support crypto and the meme community. A tribute to both brothers - a symbol of unity, legacy, and brotherhood!

A memecoin inspired by the legendary Bogdanoff twins, the unseen architects of the crypto-world and beyond. From an undisclosed location, they continue to control the markets and shape our future. The plan is in motion... The only official Bogdanoff memecoin.

BOGDANOFF is a meme community on Solana, The project was fair-launched on Pump.fun, This is a purely community-driven project.

Brotherhood (BOG) Zdroje

Oficiálna webová stránka

Brotherhood predpoveď ceny (USD)

Akú hodnotu bude mať Brotherhood (BOG) USD zajtra, o týždeň alebo o mesiac? Na akú hodnotu by mohol byť váš Brotherhood (BOG) majetok ocenený v roku 2025, 2026, 2027, 2028 – alebo dokonca o 10 či 20 rokov? Pomocou nášho nástroja na predpovedanie cien môžete preskúmať krátkodobé aj dlhodobé prognózy pre Brotherhood.

Overte si teraz Brotherhood cenové predikcie!

BOG do miestnych mien

Brotherhood (BOG) tokenomika

Pochopenie tokenomiky Brotherhood (BOG) môže poskytnúť hlbší pohľad na jej dlhodobú hodnotu a rastový potenciál. Tokenomika odhaľuje základnú štruktúru ekonomiky projektu – od spôsobu rozdelenia tokenov až po spôsob riadenia ich ponuky. Získajte informácie o rozsiahlej tokenomike BOG tokenu!

Ľudia sa tiež pýtajú: Iné otázky o Brotherhood (BOG)

Akú hodnotu má dnes Brotherhood (BOG)?
Aktuálna BOG cena v USD je 0 USD, aktualizovaná v reálnom čase s najnovšími trhovými údajmi.
Aká je aktuálna cena BOG na USD?
Aktuálna cena BOG na USD je $ 0. Pozrite si MEXC konvertor pre presnú konverziu tokenov.
Aká je trhová kapitalizácia Brotherhood?
Trhová kapitalizácia BOG je $ 12.81K USD. Trhová hodnota = aktuálna cena × počet coinov v obehu. Uvádza celkovú trhovú hodnotu tokenu a jeho poradie.
Aký je počet coinov v obehu BOG?
Počet coinov v obehu BOG je 1000.00M USD.
Aká bola historicky najvyššia cena (ATH) BOG?
BOG dosiahla cenu ATH vo výške 0.00474994 USD.
Aká bola historicky najnižšia cena (ATL) BOG?
BOG videl cenu ATL vo výške 0 USD.
Aký je objem obchodovania BOG?
Živý 24-hodinový objem obchodovania pre BOG je -- USD.
Bude BOG tento rok vyššia?
BOG môže v tomto roku vzrásť v závislosti od podmienok na trhu a vývoja projektov. Podrobnejšiu analýzu nájdete v časti BOGpredpoveď cien.
Zrieknutie sa zodpovednosti

Ceny kryptomien sú vystavené vysokým trhovým rizikám a cenovej volatilite. Mali by ste investovať do projektov a produktov, ktoré poznáte a kde rozumiete súvisiacim rizikám. Pred uskutočnením akejkoľvek investície by ste mali dôkladne zvážiť svoje investičné skúsenosti, finančnú situáciu, investičné ciele a toleranciu rizika a poradiť sa s nezávislým finančným poradcom. Tento materiál by nemal slúžiť ako finančné poradenstvo. Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti. Hodnota vašej investície môže klesať aj stúpať a investovaná suma sa vám nemusí vrátiť. Za svoje investičné rozhodnutia nesiete výhradnú zodpovednosť. MEXC nezodpovedá za žiadne straty, ktoré vám môžu vzniknúť. Ďalšie informácie nájdete v našich podmienkach používania a upozornení na riziká. Upozorňujeme tiež, že údaje súvisiace s vyššie uvedenou kryptomenou tu prezentovanou (napríklad jej aktuálna cena) sú založené na zdrojoch tretích strán. Sú vám prezentované „tak ako sú“ a slúžia len na informačné účely, bez zastúpenia alebo záruky akéhokoľvek druhu. Odkazy poskytnuté na stránky tretích strán tiež nie sú pod kontrolou spoločnosti MEXC. MEXC nezodpovedá za spoľahlivosť a presnosť takýchto stránok tretích strán a ich obsahu.