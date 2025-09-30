BRLA Digital BRLA (BRLA) tokenomika

Objavte kľúčové informácie o BRLA Digital BRLA (BRLA) vrátane jeho ponuky tokenov, distribučného modelu a trhových údajov v reálnom čase.
Posledná aktualizácia stránky: 2025-09-30 17:31:44 (UTC+8)
USD

BRLA Digital BRLA (BRLA) tokenomika a analýza cien

Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre BRLA Digital BRLA (BRLA) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.

Trhová kapitalizácia:
$ 21.44M
$ 21.44M
Celková ponuka:
$ 114.41M
$ 114.41M
Počet coinov v obehu:
$ 114.41M
$ 114.41M
FDV (plne zriedené ocenenie):
$ 21.44M
$ 21.44M
Historické maximum:
$ 0.188948
$ 0.188948
Historické minimum:
$ 0.075673
$ 0.075673
Aktuálna cena:
$ 0.187387
$ 0.187387

BRLA Digital BRLA (BRLA) informácie

BRLA Digital offers a BRL-pegged stablecoin specifically designed for cross-border transactions, catering to B2B clients seeking efficient and secure payment solutions. The BRLA token is the only audited BRL stablecoin, providing smooth and reliable on/off ramps for businesses. By utilizing the BRLA token, companies can streamline their financial operations, and reduce transaction costs, all within a fully compliant framework.

Oficiálna webová stránka:
https://brla.digital/
Biela kniha:
https://docsend.com/view/6ufui53iazaks38x

BRLA Digital BRLA (BRLA) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia

Pochopenie tokenomiky BRLA Digital BRLA (BRLA) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.

Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:

Celková ponuka:

Maximálny počet BRLA tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.

Počet coinov v obehu:

Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.

Max. počet coinov:

Pevný limit celkového počtu BRLA tokenov.

FDV (plne zriedené ocenenie):

Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.

Miera inflácie:

Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.

Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?

Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.

Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.

Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.

Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.

Teraz, keď ste pochopili BRLA tokenomiku, preskúmajte cenu BRLA tokenu naživo!

BRLA cenová predikcia

Chcete vedieť, kam BRLA asi smeruje? Naša BRLA stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.

Zrieknutie sa zodpovednosti

Tokenomické údaje na tejto stránke pochádzajú zo zdrojov tretích strán. Spoločnosť MEXC nezaručuje ich presnosť. Pred investíciou vykonajte dôkladný prieskum.

