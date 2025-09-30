Bright Union (BRIGHT) tokenomika

Objavte kľúčové informácie o Bright Union (BRIGHT) vrátane jeho ponuky tokenov, distribučného modelu a trhových údajov v reálnom čase.
2025-09-30
Bright Union (BRIGHT) tokenomika a analýza cien

Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre Bright Union (BRIGHT) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.

Trhová kapitalizácia:
$ 31.42K
Celková ponuka:
$ 110.00M
Počet coinov v obehu:
$ 24.13M
FDV (plne zriedené ocenenie):
$ 143.23K
Historické maximum:
$ 0.721301
Historické minimum:
$ 0.00128678
Aktuálna cena:
$ 0.00130209
Bright Union (BRIGHT) informácie

Bright Union is a crypto coverage (“insurance”) aggregation platform that allows user to easily protect their capital from hacks, smart contract fails, and rug pulls. Bright Union as aggregator facilitates three key actions:

  1. Compare, buy and manage crypto coverages on different platforms from a single interface
  2. Provide coverage by staking stable coins or matured currencies on different platforms from a single interface.
  3. Stake at Bright Union and become part of the DAO (the Union).

Bright Union does not stop at being an Aggregator, we are also an DeFi coverage accelerator. “We make risk markets work” through our innovative Bright Treasury . In short: the Bright Treasury will take positions in the crypto risk markets, and will provide superior investment opportunities for crypto users.

Oficiálna webová stránka:
https://brightunion.io/

Bright Union (BRIGHT) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia

Pochopenie tokenomiky Bright Union (BRIGHT) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.

Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:

Celková ponuka:

Maximálny počet BRIGHT tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.

Počet coinov v obehu:

Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.

Max. počet coinov:

Pevný limit celkového počtu BRIGHT tokenov.

FDV (plne zriedené ocenenie):

Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.

Miera inflácie:

Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.

Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?

Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.

Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.

Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.

Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.

Teraz, keď ste pochopili BRIGHT tokenomiku, preskúmajte cenu BRIGHT tokenu naživo!

BRIGHT cenová predikcia

Chcete vedieť, kam BRIGHT asi smeruje? Naša BRIGHT stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.

Zrieknutie sa zodpovednosti

Tokenomické údaje na tejto stránke pochádzajú zo zdrojov tretích strán. Spoločnosť MEXC nezaručuje ich presnosť. Pred investíciou vykonajte dôkladný prieskum.

