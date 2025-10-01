BRAZILIAN MIKU (MIKU) tokenomika
In the second place this year, we have everyone's beloved Vocaloid, Hatsune Miku! But not it's not just your normal Miku this time, it's her alternative versions from every country on Earth and every fandom in existence.
This year's biggest fan art craze started with artist @ErinArtista posting artwork of Brazilian Miku tanned with visible tan lines, wearing sunglasses on her head, a crop top with the flag of Brazil on it and short denim shorts.
Two months later, another artist posted an artwork inspired by it, and the rest is meme history, as the design inspired hundreds of artists to share their versions of Brazilian Miku, which was followed by artists taking the idea further and creating versions of Miku from France, Poland, Mexico and other countries, and furthermore yet as Miku started traveling through fandoms.
Suffice it to say, we've got hundreds of amazing artworks for every Miku fan to enjoy and built an entire Mikuverse together in the process.
BRAZILIAN MIKU (MIKU) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia
Pochopenie tokenomiky BRAZILIAN MIKU (MIKU) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.
Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:
Celková ponuka:
Maximálny počet MIKU tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.
Počet coinov v obehu:
Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.
Max. počet coinov:
Pevný limit celkového počtu MIKU tokenov.
FDV (plne zriedené ocenenie):
Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.
Miera inflácie:
Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.
Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?
Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.
Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.
Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.
Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.
Teraz, keď ste pochopili MIKU tokenomiku, preskúmajte cenu MIKU tokenu naživo!
