Brat (BRAT) tokenomika a analýza cien
Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre Brat (BRAT) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.
Brat (BRAT) informácie
$BRAT is a BASE memecoin embodying the spirit of rebellion, chaos, and underground domination, driven by a narrative of payback and revolution. With strong community backing, a polished brand, and an upcoming game, $BRAT is positioning itself as the next cult classic on BASE.
BRAT is no ordinary lab rat. Heis been through the ringer, experimented on by the biggest, baddest memecoins out there. Their mission? To find that perfect formula that'll send any memecoin flying straight to the moon!
Brat (BRAT) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia
Pochopenie tokenomiky Brat (BRAT) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.
Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:
Celková ponuka:
Maximálny počet BRAT tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.
Počet coinov v obehu:
Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.
Max. počet coinov:
Pevný limit celkového počtu BRAT tokenov.
FDV (plne zriedené ocenenie):
Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.
Miera inflácie:
Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.
Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?
Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.
Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.
Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.
Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.
Teraz, keď ste pochopili BRAT tokenomiku, preskúmajte cenu BRAT tokenu naživo!
BRAT cenová predikcia
Chcete vedieť, kam BRAT asi smeruje? Naša BRAT stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.
