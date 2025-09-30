BRANDY (BRANDY) tokenomika
Brandy was a curious blend of two well-loved icons from the Boy’s Club comics. When their digital essences combined, the result was Brandy—a creature who embodied the best of both worlds and became an inspiration for everyone. As Brandy engaged with fans, it naturally sparked discussions about everything from the latest trends to the best crypto in the market. BRANDY token launched at 20th of May 2025 is a meme token on the Solana blockchain.
BRANDY (BRANDY) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia
Pochopenie tokenomiky BRANDY (BRANDY) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.
Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:
Celková ponuka:
Maximálny počet BRANDY tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.
Počet coinov v obehu:
Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.
Max. počet coinov:
Pevný limit celkového počtu BRANDY tokenov.
FDV (plne zriedené ocenenie):
Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.
Miera inflácie:
Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.
Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?
Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.
Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.
Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.
Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.
Teraz, keď ste pochopili BRANDY tokenomiku, preskúmajte cenu BRANDY tokenu naživo!
