BOUNCY BALL of OFiD Fun Cena (E𝕏PB)
Aktuálna dnešná cena BOUNCY BALL of OFiD Fun (E𝕏PB) je --, s 4.72% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny E𝕏PB na USD konverzný kurz je -- za E𝕏PB.
BOUNCY BALL of OFiD Fun sa v súčasnosti radí na #- podľa trhovej kapitalizácie pri $ 30,719, pričom počet coinov v obehu je 978.27M E𝕏PB. Počas posledných 24 hodín sa E𝕏PBobchodovalo v rozmedzí od $ 0 (low) do $ 0 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni $ 0, zatiaľ čo historické minimum bolo $ 0.
V krátkodobom vývoji sa E𝕏PB zmenilo o -0.90% za poslednú hodinu a o -13.59% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania --.
Aktuálna trhová kapitalizácia BOUNCY BALL of OFiD Fun je $ 30.72K, pričom 24-hodinový objem obchodovania je --. Počet coinov v obehu E𝕏PB je 978.27M, pričom celková zásoba je 999419620.457844. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 31.38K.
-0.90%
+4.72%
-13.59%
-13.59%
Počas dnešného dňa sa zmena ceny z BOUNCY BALL of OFiD Fun na USDpohybovala na $ 0.
V posledných 30 dňoch sa zmena ceny BOUNCY BALL of OFiD Fun na USD pohybovala na $ 0.
V posledných 60 dňoch sa zmena ceny BOUNCY BALL of OFiD Fun na USD pohybovala na $ 0.
V posledných 90 dňoch sa zmena ceny BOUNCY BALL of OFiD Fun na USD pohybovala na $ 0.
|Obdobie
|Zmeniť (USD)
|Zmeniť (%)
|Dnes
|$ 0
|+4.72%
|30 dní
|$ 0
|-31.66%
|60 dní
|$ 0
|-24.74%
|90 dní
|$ 0
|--
V roku 2040 by cena BOUNCY BALL of OFiD Fun mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.
Bouncy Ball (e𝕏PB) is a community-driven e-commerce utility token developed by Tokin of OFiDCrypt in Canada. It powers a curated economic model that incentivizes both business growth and consumer adoption. The token bridges entertainment, blockchain utility, and business engagement, supporting OFiDCrypt’s Web3 Marketing & Media goods and services.
The project introduces a three-part framework:
• Bouncy Ball — Token Utility / E-Commerce: Facilitates transactions and incentivizes engagement.
• #MicroEconomies — Pay Less, Grow More: Encourages consumers to grow alongside business performance.
• Giddy’s — Consumer-Facing Brand & Storytelling: Offers family-fun products and animated adventures to build emotional and cultural relevance.
OFiDCrypt uses storytelling and character-driven media (like Giddy Tales Adventures) to promote Web3 adoption and safety, while offering tangible savings through digital asset payments.
