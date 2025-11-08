BurzaDEX+
Kúp kryptomenyTrhySpotFutures500XEarnPodujatia
Viac
Flip Fest
Aktuálna dnešná cena BOUNCY BALL of OFiD Fun je 0USD. Trhová kapitalizácia E𝕏PB je 30,719USD. Sledujte aktualizácie cien E𝕏PB v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!Aktuálna dnešná cena BOUNCY BALL of OFiD Fun je 0USD. Trhová kapitalizácia E𝕏PB je 30,719USD. Sledujte aktualizácie cien E𝕏PB v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!

Viac informácií o E𝕏PB

E𝕏PB informácie o cene

Čo je E𝕏PB

E𝕏PB biela kniha

E𝕏PB oficiálna webová stránka

E𝕏PB tokenomika

E𝕏PB predpoveď cien

Zarábať

Airdrop+

Novinky

Blog

Zistiť

BOUNCY BALL of OFiD Fun Logo

BOUNCY BALL of OFiD Fun Cena (E𝕏PB)

Nezaradené

1 E𝕏PB na USD aktuálnu cenu:

--
----
+4.70%1D
mexc
Tieto údaje o tokenoch pochádzajú od tretích strán. MEXC pôsobí výlučne ako agregátor informácií. Preskúmajte ďalšie uvedené tokeny na trhu MEXC Spot!
USD
BOUNCY BALL of OFiD Fun (E𝕏PB) Živý cenový graf
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 07:59:56 (UTC+8)

Dnešná cena BOUNCY BALL of OFiD Fun

Aktuálna dnešná cena BOUNCY BALL of OFiD Fun (E𝕏PB) je --, s 4.72% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny E𝕏PB na USD konverzný kurz je -- za E𝕏PB.

BOUNCY BALL of OFiD Fun sa v súčasnosti radí na #- podľa trhovej kapitalizácie pri $ 30,719, pričom počet coinov v obehu je 978.27M E𝕏PB. Počas posledných 24 hodín sa E𝕏PBobchodovalo v rozmedzí od $ 0 (low) do $ 0 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni $ 0, zatiaľ čo historické minimum bolo $ 0.

V krátkodobom vývoji sa E𝕏PB zmenilo o -0.90% za poslednú hodinu a o -13.59% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania --.

BOUNCY BALL of OFiD Fun (E𝕏PB) informácie o trhu

$ 30.72K
$ 30.72K$ 30.72K

--
----

$ 31.38K
$ 31.38K$ 31.38K

978.27M
978.27M 978.27M

999,419,620.457844
999,419,620.457844 999,419,620.457844

Aktuálna trhová kapitalizácia BOUNCY BALL of OFiD Fun je $ 30.72K, pričom 24-hodinový objem obchodovania je --. Počet coinov v obehu E𝕏PB je 978.27M, pričom celková zásoba je 999419620.457844. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 31.38K.

História cien BOUNCY BALL of OFiD Fun v USD

24-hodinový rozsah zmeny ceny:
$ 0
$ 0$ 0
24 hod Low
$ 0
$ 0$ 0
24 hod High

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0.90%

+4.72%

-13.59%

-13.59%

BOUNCY BALL of OFiD Fun (E𝕏PB) história cien USD

Počas dnešného dňa sa zmena ceny z BOUNCY BALL of OFiD Fun na USDpohybovala na $ 0.
V posledných 30 dňoch sa zmena ceny BOUNCY BALL of OFiD Fun na USD pohybovala na $ 0.
V posledných 60 dňoch sa zmena ceny BOUNCY BALL of OFiD Fun na USD pohybovala na $ 0.
V posledných 90 dňoch sa zmena ceny BOUNCY BALL of OFiD Fun na USD pohybovala na $ 0.

ObdobieZmeniť (USD)Zmeniť (%)
Dnes$ 0+4.72%
30 dní$ 0-31.66%
60 dní$ 0-24.74%
90 dní$ 0--

Cenové predikcie pre BOUNCY BALL of OFiD Fun

Cenová predikcia BOUNCY BALL of OFiD Fun (E𝕏PB) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena E𝕏PB v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia BOUNCY BALL of OFiD Fun (E𝕏PB) pre rok 2040 (o 15 rokov)

V roku 2040 by cena BOUNCY BALL of OFiD Fun mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.

MEXC nástroje
Na prognózy scenárov v reálnom čase a personalizovanejšiu analýzu môžu používatelia využiť nástroj MEXC na cenové predikcie a AI informácie o trhu.
Vyhlásenie: Tieto scenáre sú ilustračné a vzdelávacie; kryptomeny sú volatilné – pred rozhodnutím si urobte vlastný prieskum (DYOR).
Chcete vedieť, akú cenu dosiahne BOUNCY BALL of OFiD Fun v rokoch 2025 – 2026? Navštívte našu stránku E𝕏PB cenových predikcií, kde nájdete predpovede cien na roky 2025 – 2026 kliknutím na BOUNCY BALL of OFiD Fun Cenové predikcie.

Čo je BOUNCY BALL of OFiD Fun (E𝕏PB)

Bouncy Ball (e𝕏PB) is a community-driven e-commerce utility token developed by Tokin of OFiDCrypt in Canada. It powers a curated economic model that incentivizes both business growth and consumer adoption. The token bridges entertainment, blockchain utility, and business engagement, supporting OFiDCrypt’s Web3 Marketing & Media goods and services.

The project introduces a three-part framework:

• Bouncy Ball — Token Utility / E-Commerce: Facilitates transactions and incentivizes engagement.

• #MicroEconomies — Pay Less, Grow More: Encourages consumers to grow alongside business performance.

• Giddy’s — Consumer-Facing Brand & Storytelling: Offers family-fun products and animated adventures to build emotional and cultural relevance.

OFiDCrypt uses storytelling and character-driven media (like Giddy Tales Adventures) to promote Web3 adoption and safety, while offering tangible savings through digital asset payments.

MEXC je popredná burza kryptomien, ktorej dôveruje viac ako 10 miliónov používateľov po celom svete. Je známa ako burza s najširším výberom tokenov, najrýchlejšími zoznamami tokenov a najnižšími obchodnými poplatkami na trhu. Pridajte sa k MEXC teraz, aby ste zažili najvyššiu likviditu a najkonkurencieschopnejšie poplatky na trhu!

BOUNCY BALL of OFiD Fun (E𝕏PB) Zdroje

Biela kniha
Oficiálna webová stránka

Ľudia sa tiež pýtajú: Ďalšie otázky o BOUNCY BALL of OFiD Fun

Akú hodnotu bude mať 1 BOUNCY BALL of OFiD Fun v roku 2030?
Ak by hodnota BOUNCY BALL of OFiD Fun rástla ročnou mierou 5 %, mohla by do roku 2026 dosiahnuť približne $--, do roku 2030 $--, do roku 2035 $-- a do roku 2040 $--. Tieto údaje ilustrujú scenár neustáleho rastu, hoci skutočná budúca cena bude závisieť od prijatia na trhu, vývoja regulácie a makroekonomických podmienok. Podrobný rozpis potenciálnych cien a očakávanej návratnosti investícií do BOUNCY BALL of OFiD Fun podľa jednotlivých rokov si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke.
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 07:59:56 (UTC+8)

BOUNCY BALL of OFiD Fun (E𝕏PB) dôležité aktualizácie v odvetví

Čas (UTC+8)TypInformácie
11-07 01:12:41Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Aktualizácie odvetvia
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Aktualizácie odvetvia
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Aktualizácie odvetvia
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00On-chain údaje
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

Pozrite si viac informácií o BOUNCY BALL of OFiD Fun

Ďalšie kryptomeny na preskúmanie

Top kryptomeny s trhovými údajmi dostupnými na MEXC

HOT

Aktuálne trendové kryptomeny, ktoré získavajú významnú pozornosť trhu

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Solana

Solana

SOL
USDCoin

USDCoin

USDC
Ethereum

Ethereum

ETH
ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

Novo pridané

Nedávno uvedené kryptomeny, ktoré sú dostupné na obchodovanie

BNBird

BNBird

BIRD

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

SPLD

SPLD

SPLD

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

CC

CC

CC

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Capybobo

Capybobo

PYBOBO

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

SN51

SN51

SN51

$22.19
$22.19$22.19

+121.90%

Top ziskové kryptomeny

Dnešné top krypto pumpy

Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00008031
$0.00008031$0.00008031

+1,506.20%

Aria

Aria

ARIAIP

$0.1481
$0.1481$0.1481

+196.20%

ELIZAOS

ELIZAOS

ELIZAOS

$0.009930
$0.009930$0.009930

+148.25%

AEGIS

AEGIS

AEGIS

$0.000012113
$0.000012113$0.000012113

+101.88%

Flux

Flux

FLUX

$0.20387
$0.20387$0.20387

+86.47%

Zrieknutie sa zodpovednosti

Ceny kryptomien sú vystavené vysokým trhovým rizikám a cenovej volatilite. Mali by ste investovať do projektov a produktov, ktoré poznáte a kde rozumiete súvisiacim rizikám. Pred uskutočnením akejkoľvek investície by ste mali dôkladne zvážiť svoje investičné skúsenosti, finančnú situáciu, investičné ciele a toleranciu rizika a poradiť sa s nezávislým finančným poradcom. Tento materiál by nemal slúžiť ako finančné poradenstvo. Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti. Hodnota vašej investície môže klesať aj stúpať a investovaná suma sa vám nemusí vrátiť. Za svoje investičné rozhodnutia nesiete výhradnú zodpovednosť. MEXC nezodpovedá za žiadne straty, ktoré vám môžu vzniknúť. Ďalšie informácie nájdete v našich podmienkach používania a upozornení na riziká. Upozorňujeme tiež, že údaje súvisiace s vyššie uvedenou kryptomenou tu prezentovanou (napríklad jej aktuálna cena) sú založené na zdrojoch tretích strán. Sú vám prezentované „tak ako sú“ a slúžia len na informačné účely, bez zastúpenia alebo záruky akéhokoľvek druhu. Odkazy poskytnuté na stránky tretích strán tiež nie sú pod kontrolou spoločnosti MEXC. MEXC nezodpovedá za spoľahlivosť a presnosť takýchto stránok tretích strán a ich obsahu.