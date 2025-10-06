Aktuálna Boss Burger cena je dnes 0.00008573 USD. Sledujte aktuálnu BOSSBURGER na USD cenu v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, 24-hodinový objem a ďalšie informácie. Preskúmajte BOSSBURGER cenový trend jednoducho na MEXC.Aktuálna Boss Burger cena je dnes 0.00008573 USD. Sledujte aktuálnu BOSSBURGER na USD cenu v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, 24-hodinový objem a ďalšie informácie. Preskúmajte BOSSBURGER cenový trend jednoducho na MEXC.

Viac informácií o BOSSBURGER

BOSSBURGER informácie o cene

BOSSBURGER oficiálna webová stránka

BOSSBURGER tokenomika

BOSSBURGER predpoveď cien

Boss Burger Cena (BOSSBURGER)

1 BOSSBURGER na USD aktuálnu cenu:

--
----
+0.90%1D
Boss Burger (BOSSBURGER) Živý cenový graf
Posledná aktualizácia stránky: 2025-10-06 05:40:19 (UTC+8)

Boss Burger (BOSSBURGER) informácie o cene (USD)

24-hodinový rozsah zmeny ceny:
$ 0.00008465
$ 0.00008465$ 0.00008465
24 hod Low
$ 0.00009063
$ 0.00009063$ 0.00009063
24 hod High

$ 0.00008465
$ 0.00008465$ 0.00008465

$ 0.00009063
$ 0.00009063$ 0.00009063

$ 0.00154863
$ 0.00154863$ 0.00154863

$ 0.00002681
$ 0.00002681$ 0.00002681

-1.23%

+1.02%

+15.85%

+15.85%

Boss Burger (BOSSBURGER) cena v reálnom čase je $0.00008573. Za posledných 24 hodín sa obchodoval BOSSBURGER v rozmedzí od najnižšej hodnoty $ 0.00008465 do najvyššej hodnoty $ 0.00009063, čo svedčí o aktívnej volatilite trhu. Najvyššia cena BOSSBURGER je $ 0.00154863, zatiaľ čo najnižšia cena v histórii je $ 0.00002681.

Z hľadiska krátkodobej výkonnosti sa BOSSBURGER zmenil o -1.23% za poslednú hodinu, +1.02% za 24 hodín a +15.85% za posledných 7 dní. Získate tak rýchly prehľad o jeho najnovších cenových trendoch a dynamike trhu na MEXC.

Boss Burger (BOSSBURGER) informácie o trhu

$ 85.73K
$ 85.73K$ 85.73K

--
----

$ 85.73K
$ 85.73K$ 85.73K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Aktuálna trhová kapitalizácia Boss Burger je $ 85.73K, pričom 24-hodinový objem obchodovania je --. Počet coinov v obehu BOSSBURGER je 1.00B, pričom celková zásoba je 1000000000.0. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 85.73K.

Boss Burger (BOSSBURGER) história cien USD

Počas dnešného dňa sa zmena ceny z Boss Burger na USDpohybovala na $ 0.
V posledných 30 dňoch sa zmena ceny Boss Burger na USD pohybovala na $ -0.0000244540.
V posledných 60 dňoch sa zmena ceny Boss Burger na USD pohybovala na $ -0.0000652175.
V posledných 90 dňoch sa zmena ceny Boss Burger na USD pohybovala na $ -0.00008550834765898842.

ObdobieZmeniť (USD)Zmeniť (%)
Dnes$ 0+1.02%
30 dní$ -0.0000244540-28.52%
60 dní$ -0.0000652175-76.07%
90 dní$ -0.00008550834765898842-49.93%

Čo je Boss Burger (BOSSBURGER)

Boss Burger was originally named by Matt Furie in 2014 & is featured in his new book, Cortex Vortex with a full page dedicated to him. The project was CTO'd by an all-star team who are having a ton of fun building community & making fan content of this hilarious quadrouple stack burger baddie on the blockchain.

Here at #bossburger we’re building something rare. Not just a token. A crew. A digital backyard where everyone’s invited.

We are building one order at a time.

MEXC je popredná burza kryptomien, ktorej dôveruje viac ako 10 miliónov používateľov po celom svete. Je známa ako burza s najširším výberom tokenov, najrýchlejšími zoznamami tokenov a najnižšími obchodnými poplatkami na trhu. Pridajte sa k MEXC teraz, aby ste zažili najvyššiu likviditu a najkonkurencieschopnejšie poplatky na trhu!

Boss Burger (BOSSBURGER) Zdroje

Oficiálna webová stránka

Boss Burger predpoveď ceny (USD)

Akú hodnotu bude mať Boss Burger (BOSSBURGER) USD zajtra, o týždeň alebo o mesiac? Na akú hodnotu by mohol byť váš Boss Burger (BOSSBURGER) majetok ocenený v roku 2025, 2026, 2027, 2028 – alebo dokonca o 10 či 20 rokov? Pomocou nášho nástroja na predpovedanie cien môžete preskúmať krátkodobé aj dlhodobé prognózy pre Boss Burger.

Overte si teraz Boss Burger cenové predikcie!

BOSSBURGER do miestnych mien

Boss Burger (BOSSBURGER) tokenomika

Pochopenie tokenomiky Boss Burger (BOSSBURGER) môže poskytnúť hlbší pohľad na jej dlhodobú hodnotu a rastový potenciál. Tokenomika odhaľuje základnú štruktúru ekonomiky projektu – od spôsobu rozdelenia tokenov až po spôsob riadenia ich ponuky. Získajte informácie o rozsiahlej tokenomike BOSSBURGER tokenu!

Ľudia sa tiež pýtajú: Iné otázky o Boss Burger (BOSSBURGER)

Akú hodnotu má dnes Boss Burger (BOSSBURGER)?
Aktuálna BOSSBURGER cena v USD je 0.00008573 USD, aktualizovaná v reálnom čase s najnovšími trhovými údajmi.
Aká je aktuálna cena BOSSBURGER na USD?
Aktuálna cena BOSSBURGER na USD je $ 0.00008573. Pozrite si MEXC konvertor pre presnú konverziu tokenov.
Aká je trhová kapitalizácia Boss Burger?
Trhová kapitalizácia BOSSBURGER je $ 85.73K USD. Trhová hodnota = aktuálna cena × počet coinov v obehu. Uvádza celkovú trhovú hodnotu tokenu a jeho poradie.
Aký je počet coinov v obehu BOSSBURGER?
Počet coinov v obehu BOSSBURGER je 1.00B USD.
Aká bola historicky najvyššia cena (ATH) BOSSBURGER?
BOSSBURGER dosiahla cenu ATH vo výške 0.00154863 USD.
Aká bola historicky najnižšia cena (ATL) BOSSBURGER?
BOSSBURGER videl cenu ATL vo výške 0.00002681 USD.
Aký je objem obchodovania BOSSBURGER?
Živý 24-hodinový objem obchodovania pre BOSSBURGER je -- USD.
Bude BOSSBURGER tento rok vyššia?
BOSSBURGER môže v tomto roku vzrásť v závislosti od podmienok na trhu a vývoja projektov. Podrobnejšiu analýzu nájdete v časti BOSSBURGERpredpoveď cien.
