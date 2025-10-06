Aktuálna boris cena je dnes 0.00003183 USD. Sledujte aktuálnu BORIS na USD cenu v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, 24-hodinový objem a ďalšie informácie. Preskúmajte BORIS cenový trend jednoducho na MEXC.Aktuálna boris cena je dnes 0.00003183 USD. Sledujte aktuálnu BORIS na USD cenu v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, 24-hodinový objem a ďalšie informácie. Preskúmajte BORIS cenový trend jednoducho na MEXC.

Viac informácií o BORIS

BORIS informácie o cene

BORIS oficiálna webová stránka

BORIS tokenomika

BORIS predpoveď cien

Zarábať

Airdrop+

Novinky

Blog

Zistiť

boris Logo

boris Cena (BORIS)

Nezaradené

1 BORIS na USD aktuálnu cenu:

--
----
-5.80%1D
mexc
Tieto údaje o tokenoch pochádzajú od tretích strán. MEXC pôsobí výlučne ako agregátor informácií. Preskúmajte ďalšie uvedené tokeny na trhu MEXC Spot!
USD
boris (BORIS) Živý cenový graf
Posledná aktualizácia stránky: 2025-10-06 05:40:12 (UTC+8)

boris (BORIS) informácie o cene (USD)

24-hodinový rozsah zmeny ceny:
$ 0.00003171
$ 0.00003171$ 0.00003171
24 hod Low
$ 0.000034
$ 0.000034$ 0.000034
24 hod High

$ 0.00003171
$ 0.00003171$ 0.00003171

$ 0.000034
$ 0.000034$ 0.000034

$ 0.00108161
$ 0.00108161$ 0.00108161

$ 0.00002574
$ 0.00002574$ 0.00002574

+0.38%

-6.24%

+18.77%

+18.77%

boris (BORIS) cena v reálnom čase je $0.00003183. Za posledných 24 hodín sa obchodoval BORIS v rozmedzí od najnižšej hodnoty $ 0.00003171 do najvyššej hodnoty $ 0.000034, čo svedčí o aktívnej volatilite trhu. Najvyššia cena BORIS je $ 0.00108161, zatiaľ čo najnižšia cena v histórii je $ 0.00002574.

Z hľadiska krátkodobej výkonnosti sa BORIS zmenil o +0.38% za poslednú hodinu, -6.24% za 24 hodín a +18.77% za posledných 7 dní. Získate tak rýchly prehľad o jeho najnovších cenových trendoch a dynamike trhu na MEXC.

boris (BORIS) informácie o trhu

$ 31.82K
$ 31.82K$ 31.82K

--
----

$ 31.82K
$ 31.82K$ 31.82K

999.90M
999.90M 999.90M

999,895,217.655314
999,895,217.655314 999,895,217.655314

Aktuálna trhová kapitalizácia boris je $ 31.82K, pričom 24-hodinový objem obchodovania je --. Počet coinov v obehu BORIS je 999.90M, pričom celková zásoba je 999895217.655314. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 31.82K.

boris (BORIS) história cien USD

Počas dnešného dňa sa zmena ceny z boris na USDpohybovala na $ 0.
V posledných 30 dňoch sa zmena ceny boris na USD pohybovala na $ -0.0000069923.
V posledných 60 dňoch sa zmena ceny boris na USD pohybovala na $ 0.
V posledných 90 dňoch sa zmena ceny boris na USD pohybovala na $ 0.

ObdobieZmeniť (USD)Zmeniť (%)
Dnes$ 0-6.24%
30 dní$ -0.0000069923-21.96%
60 dní$ 0--
90 dní$ 0--

Čo je boris (BORIS)

MEXC je popredná burza kryptomien, ktorej dôveruje viac ako 10 miliónov používateľov po celom svete. Je známa ako burza s najširším výberom tokenov, najrýchlejšími zoznamami tokenov a najnižšími obchodnými poplatkami na trhu. Pridajte sa k MEXC teraz, aby ste zažili najvyššiu likviditu a najkonkurencieschopnejšie poplatky na trhu!

boris (BORIS) Zdroje

Oficiálna webová stránka

boris predpoveď ceny (USD)

Akú hodnotu bude mať boris (BORIS) USD zajtra, o týždeň alebo o mesiac? Na akú hodnotu by mohol byť váš boris (BORIS) majetok ocenený v roku 2025, 2026, 2027, 2028 – alebo dokonca o 10 či 20 rokov? Pomocou nášho nástroja na predpovedanie cien môžete preskúmať krátkodobé aj dlhodobé prognózy pre boris.

Overte si teraz boris cenové predikcie!

BORIS do miestnych mien

boris (BORIS) tokenomika

Pochopenie tokenomiky boris (BORIS) môže poskytnúť hlbší pohľad na jej dlhodobú hodnotu a rastový potenciál. Tokenomika odhaľuje základnú štruktúru ekonomiky projektu – od spôsobu rozdelenia tokenov až po spôsob riadenia ich ponuky. Získajte informácie o rozsiahlej tokenomike BORIS tokenu!

Ľudia sa tiež pýtajú: Iné otázky o boris (BORIS)

Akú hodnotu má dnes boris (BORIS)?
Aktuálna BORIS cena v USD je 0.00003183 USD, aktualizovaná v reálnom čase s najnovšími trhovými údajmi.
Aká je aktuálna cena BORIS na USD?
Aktuálna cena BORIS na USD je $ 0.00003183. Pozrite si MEXC konvertor pre presnú konverziu tokenov.
Aká je trhová kapitalizácia boris?
Trhová kapitalizácia BORIS je $ 31.82K USD. Trhová hodnota = aktuálna cena × počet coinov v obehu. Uvádza celkovú trhovú hodnotu tokenu a jeho poradie.
Aký je počet coinov v obehu BORIS?
Počet coinov v obehu BORIS je 999.90M USD.
Aká bola historicky najvyššia cena (ATH) BORIS?
BORIS dosiahla cenu ATH vo výške 0.00108161 USD.
Aká bola historicky najnižšia cena (ATL) BORIS?
BORIS videl cenu ATL vo výške 0.00002574 USD.
Aký je objem obchodovania BORIS?
Živý 24-hodinový objem obchodovania pre BORIS je -- USD.
Bude BORIS tento rok vyššia?
BORIS môže v tomto roku vzrásť v závislosti od podmienok na trhu a vývoja projektov. Podrobnejšiu analýzu nájdete v časti BORISpredpoveď cien.
Posledná aktualizácia stránky: 2025-10-06 05:40:12 (UTC+8)

boris (BORIS) dôležité aktualizácie v odvetví

Čas (UTC+8)TypInformácie
10-05 21:29:00Aktualizácie odvetvia
Crypto total market cap breaks through $4.15 trillion, reaching new all-time high
10-05 16:10:00Aktualizácie odvetvia
Bitcoin rises to touch a high of $125,708, setting a new all-time high
10-04 13:39:16On-chain údaje
U.S. Ethereum Spot ETF Records Net Inflow of $233.5 Million Yesterday
10-04 11:26:38Aktualizácie odvetvia
USDC Issuance Exceeds 75 Billion, Market Share Reaches 24.9%
10-03 10:20:00Aktualizácie odvetvia
Total crypto market cap returns above $4.2 trillion, with a 24-hour increase of 2.3%
10-03 05:17:00Aktualizácie odvetvia
Bitcoin breaks the $120,000 mark for the first time since mid-August

Zrieknutie sa zodpovednosti

Ceny kryptomien sú vystavené vysokým trhovým rizikám a cenovej volatilite. Mali by ste investovať do projektov a produktov, ktoré poznáte a kde rozumiete súvisiacim rizikám. Pred uskutočnením akejkoľvek investície by ste mali dôkladne zvážiť svoje investičné skúsenosti, finančnú situáciu, investičné ciele a toleranciu rizika a poradiť sa s nezávislým finančným poradcom. Tento materiál by nemal slúžiť ako finančné poradenstvo. Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti. Hodnota vašej investície môže klesať aj stúpať a investovaná suma sa vám nemusí vrátiť. Za svoje investičné rozhodnutia nesiete výhradnú zodpovednosť. MEXC nezodpovedá za žiadne straty, ktoré vám môžu vzniknúť. Ďalšie informácie nájdete v našich podmienkach používania a upozornení na riziká. Upozorňujeme tiež, že údaje súvisiace s vyššie uvedenou kryptomenou tu prezentovanou (napríklad jej aktuálna cena) sú založené na zdrojoch tretích strán. Sú vám prezentované „tak ako sú“ a slúžia len na informačné účely, bez zastúpenia alebo záruky akéhokoľvek druhu. Odkazy poskytnuté na stránky tretích strán tiež nie sú pod kontrolou spoločnosti MEXC. MEXC nezodpovedá za spoľahlivosť a presnosť takýchto stránok tretích strán a ich obsahu.