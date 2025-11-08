Boochie by Matt Furie Cena (BOOCHIE)
Aktuálna dnešná cena Boochie by Matt Furie (BOOCHIE) je --, s 7.82% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny BOOCHIE na USD konverzný kurz je -- za BOOCHIE.
Boochie by Matt Furie sa v súčasnosti radí na #- podľa trhovej kapitalizácie pri $ 169,921, pričom počet coinov v obehu je 420.69T BOOCHIE. Počas posledných 24 hodín sa BOOCHIEobchodovalo v rozmedzí od $ 0 (low) do $ 0 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni $ 0, zatiaľ čo historické minimum bolo $ 0.
V krátkodobom vývoji sa BOOCHIE zmenilo o +0.04% za poslednú hodinu a o +37.61% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania --.
Aktuálna trhová kapitalizácia Boochie by Matt Furie je $ 169.92K, pričom 24-hodinový objem obchodovania je --. Počet coinov v obehu BOOCHIE je 420.69T, pričom celková zásoba je 420690000000000.0. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 169.92K.
Počas dnešného dňa sa zmena ceny z Boochie by Matt Furie na USDpohybovala na $ 0.
V posledných 30 dňoch sa zmena ceny Boochie by Matt Furie na USD pohybovala na $ 0.
V posledných 60 dňoch sa zmena ceny Boochie by Matt Furie na USD pohybovala na $ 0.
V posledných 90 dňoch sa zmena ceny Boochie by Matt Furie na USD pohybovala na $ 0.
|Obdobie
|Zmeniť (USD)
|Zmeniť (%)
|Dnes
|$ 0
|+7.82%
|30 dní
|$ 0
|-12.31%
|60 dní
|$ 0
|-12.84%
|90 dní
|$ 0
|--
Meet $BOOCHIE by Matt Furie, the latest confirmed character in Matt's new book "Cortex Vortex" plus his profile picture on X!
Matt Furie’s New Book: Meet Boochie in Cortex Vortex Matt Furie, the creator of Pepe the Frog, is working on a new book called Cortex Vortex, as revealed by his editor, @beuys_on_sale_, on Instagram. The project introduces a fresh character named Boochie, who’s already catching attention.
In one illustration shared by the editor, Boochie appears as a menacing skull character, looming over others with an intense vibe. This has sparked speculation among fans—could Boochie be the main villain of Furie’s new story? Given the artwork’s tone and fan theories, it seems likely that Boochie will play the antagonist, setting up an exciting conflict in Cortex Vortex.
Boochie first debuted in ZOGZ, a collection of 111 original NFT character illustrations launched by Furie in May 2023. Keep an eye out for more updates on this intriguing new chapter from Matt Furie!
This character is Matt Furie's Dream Persona (DP). His mysterious presence suggests that he could become a key figure in the story, possibly even a main character.
Ceny kryptomien sú vystavené vysokým trhovým rizikám a cenovej volatilite. Mali by ste investovať do projektov a produktov, ktoré poznáte a kde rozumiete súvisiacim rizikám. Pred uskutočnením akejkoľvek investície by ste mali dôkladne zvážiť svoje investičné skúsenosti, finančnú situáciu, investičné ciele a toleranciu rizika a poradiť sa s nezávislým finančným poradcom. Tento materiál by nemal slúžiť ako finančné poradenstvo. Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti. Hodnota vašej investície môže klesať aj stúpať a investovaná suma sa vám nemusí vrátiť. Za svoje investičné rozhodnutia nesiete výhradnú zodpovednosť. MEXC nezodpovedá za žiadne straty, ktoré vám môžu vzniknúť. Ďalšie informácie nájdete v našich podmienkach používania a upozornení na riziká. Upozorňujeme tiež, že údaje súvisiace s vyššie uvedenou kryptomenou tu prezentovanou (napríklad jej aktuálna cena) sú založené na zdrojoch tretích strán. Sú vám prezentované „tak ako sú“ a slúžia len na informačné účely, bez zastúpenia alebo záruky akéhokoľvek druhu. Odkazy poskytnuté na stránky tretích strán tiež nie sú pod kontrolou spoločnosti MEXC. MEXC nezodpovedá za spoľahlivosť a presnosť takýchto stránok tretích strán a ich obsahu.