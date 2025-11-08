BurzaDEX+
Kúp kryptomenyTrhySpotFutures500XEarnPodujatia
Viac
Flip Fest
Aktuálna dnešná cena Boochie by Matt Furie je 0USD. Trhová kapitalizácia BOOCHIE je 169,921USD. Sledujte aktualizácie cien BOOCHIE v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!Aktuálna dnešná cena Boochie by Matt Furie je 0USD. Trhová kapitalizácia BOOCHIE je 169,921USD. Sledujte aktualizácie cien BOOCHIE v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!

Viac informácií o BOOCHIE

BOOCHIE informácie o cene

Čo je BOOCHIE

BOOCHIE oficiálna webová stránka

BOOCHIE tokenomika

BOOCHIE predpoveď cien

Zarábať

Airdrop+

Novinky

Blog

Zistiť

Boochie by Matt Furie Logo

Boochie by Matt Furie Cena (BOOCHIE)

Nezaradené

1 BOOCHIE na USD aktuálnu cenu:

--
----
+7.80%1D
mexc
Tieto údaje o tokenoch pochádzajú od tretích strán. MEXC pôsobí výlučne ako agregátor informácií. Preskúmajte ďalšie uvedené tokeny na trhu MEXC Spot!
USD
Boochie by Matt Furie (BOOCHIE) Živý cenový graf
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 06:24:58 (UTC+8)

Dnešná cena Boochie by Matt Furie

Aktuálna dnešná cena Boochie by Matt Furie (BOOCHIE) je --, s 7.82% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny BOOCHIE na USD konverzný kurz je -- za BOOCHIE.

Boochie by Matt Furie sa v súčasnosti radí na #- podľa trhovej kapitalizácie pri $ 169,921, pričom počet coinov v obehu je 420.69T BOOCHIE. Počas posledných 24 hodín sa BOOCHIEobchodovalo v rozmedzí od $ 0 (low) do $ 0 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni $ 0, zatiaľ čo historické minimum bolo $ 0.

V krátkodobom vývoji sa BOOCHIE zmenilo o +0.04% za poslednú hodinu a o +37.61% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania --.

Boochie by Matt Furie (BOOCHIE) informácie o trhu

$ 169.92K
$ 169.92K$ 169.92K

--
----

$ 169.92K
$ 169.92K$ 169.92K

420.69T
420.69T 420.69T

420,690,000,000,000.0
420,690,000,000,000.0 420,690,000,000,000.0

Aktuálna trhová kapitalizácia Boochie by Matt Furie je $ 169.92K, pričom 24-hodinový objem obchodovania je --. Počet coinov v obehu BOOCHIE je 420.69T, pričom celková zásoba je 420690000000000.0. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 169.92K.

História cien Boochie by Matt Furie v USD

24-hodinový rozsah zmeny ceny:
$ 0
$ 0$ 0
24 hod Low
$ 0
$ 0$ 0
24 hod High

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0.04%

+7.82%

+37.61%

+37.61%

Boochie by Matt Furie (BOOCHIE) história cien USD

Počas dnešného dňa sa zmena ceny z Boochie by Matt Furie na USDpohybovala na $ 0.
V posledných 30 dňoch sa zmena ceny Boochie by Matt Furie na USD pohybovala na $ 0.
V posledných 60 dňoch sa zmena ceny Boochie by Matt Furie na USD pohybovala na $ 0.
V posledných 90 dňoch sa zmena ceny Boochie by Matt Furie na USD pohybovala na $ 0.

ObdobieZmeniť (USD)Zmeniť (%)
Dnes$ 0+7.82%
30 dní$ 0-12.31%
60 dní$ 0-12.84%
90 dní$ 0--

Cenové predikcie pre Boochie by Matt Furie

Cenová predikcia Boochie by Matt Furie (BOOCHIE) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena BOOCHIE v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia Boochie by Matt Furie (BOOCHIE) pre rok 2040 (o 15 rokov)

V roku 2040 by cena Boochie by Matt Furie mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.

MEXC nástroje
Na prognózy scenárov v reálnom čase a personalizovanejšiu analýzu môžu používatelia využiť nástroj MEXC na cenové predikcie a AI informácie o trhu.
Vyhlásenie: Tieto scenáre sú ilustračné a vzdelávacie; kryptomeny sú volatilné – pred rozhodnutím si urobte vlastný prieskum (DYOR).
Chcete vedieť, akú cenu dosiahne Boochie by Matt Furie v rokoch 2025 – 2026? Navštívte našu stránku BOOCHIE cenových predikcií, kde nájdete predpovede cien na roky 2025 – 2026 kliknutím na Boochie by Matt Furie Cenové predikcie.

Čo je Boochie by Matt Furie (BOOCHIE)

Meet $BOOCHIE by Matt Furie, the latest confirmed character in Matt's new book "Cortex Vortex" plus his profile picture on X!

Matt Furie’s New Book: Meet Boochie in Cortex Vortex Matt Furie, the creator of Pepe the Frog, is working on a new book called Cortex Vortex, as revealed by his editor, @beuys_on_sale_, on Instagram. The project introduces a fresh character named Boochie, who’s already catching attention.

In one illustration shared by the editor, Boochie appears as a menacing skull character, looming over others with an intense vibe. This has sparked speculation among fans—could Boochie be the main villain of Furie’s new story? Given the artwork’s tone and fan theories, it seems likely that Boochie will play the antagonist, setting up an exciting conflict in Cortex Vortex.

Boochie first debuted in ZOGZ, a collection of 111 original NFT character illustrations launched by Furie in May 2023. Keep an eye out for more updates on this intriguing new chapter from Matt Furie!

This character is Matt Furie's Dream Persona (DP). His mysterious presence suggests that he could become a key figure in the story, possibly even a main character.

MEXC je popredná burza kryptomien, ktorej dôveruje viac ako 10 miliónov používateľov po celom svete. Je známa ako burza s najširším výberom tokenov, najrýchlejšími zoznamami tokenov a najnižšími obchodnými poplatkami na trhu. Pridajte sa k MEXC teraz, aby ste zažili najvyššiu likviditu a najkonkurencieschopnejšie poplatky na trhu!

Boochie by Matt Furie (BOOCHIE) Zdroje

Oficiálna webová stránka

Ľudia sa tiež pýtajú: Ďalšie otázky o Boochie by Matt Furie

Akú hodnotu bude mať 1 Boochie by Matt Furie v roku 2030?
Ak by hodnota Boochie by Matt Furie rástla ročnou mierou 5 %, mohla by do roku 2026 dosiahnuť približne $--, do roku 2030 $--, do roku 2035 $-- a do roku 2040 $--. Tieto údaje ilustrujú scenár neustáleho rastu, hoci skutočná budúca cena bude závisieť od prijatia na trhu, vývoja regulácie a makroekonomických podmienok. Podrobný rozpis potenciálnych cien a očakávanej návratnosti investícií do Boochie by Matt Furie podľa jednotlivých rokov si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke.
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 06:24:58 (UTC+8)

Boochie by Matt Furie (BOOCHIE) dôležité aktualizácie v odvetví

Čas (UTC+8)TypInformácie
11-07 01:12:41Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Aktualizácie odvetvia
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Aktualizácie odvetvia
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Aktualizácie odvetvia
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00On-chain údaje
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

Pozrite si viac informácií o Boochie by Matt Furie

Ďalšie kryptomeny na preskúmanie

Top kryptomeny s trhovými údajmi dostupnými na MEXC

HOT

Aktuálne trendové kryptomeny, ktoré získavajú významnú pozornosť trhu

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Solana

Solana

SOL
USDCoin

USDCoin

USDC
Ethereum

Ethereum

ETH
ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

Novo pridané

Nedávno uvedené kryptomeny, ktoré sú dostupné na obchodovanie

BNBird

BNBird

BIRD

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

SPLD

SPLD

SPLD

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

CC

CC

CC

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Capybobo

Capybobo

PYBOBO

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

SN51

SN51

SN51

$22.43
$22.43$22.43

+124.30%

Top ziskové kryptomeny

Dnešné top krypto pumpy

Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00007168
$0.00007168$0.00007168

+1,333.60%

Aria

Aria

ARIAIP

$0.1436
$0.1436$0.1436

+187.20%

ELIZAOS

ELIZAOS

ELIZAOS

$0.009703
$0.009703$0.009703

+142.57%

AEGIS

AEGIS

AEGIS

$0.000012612
$0.000012612$0.000012612

+110.20%

Flux

Flux

FLUX

$0.18411
$0.18411$0.18411

+68.39%

Zrieknutie sa zodpovednosti

Ceny kryptomien sú vystavené vysokým trhovým rizikám a cenovej volatilite. Mali by ste investovať do projektov a produktov, ktoré poznáte a kde rozumiete súvisiacim rizikám. Pred uskutočnením akejkoľvek investície by ste mali dôkladne zvážiť svoje investičné skúsenosti, finančnú situáciu, investičné ciele a toleranciu rizika a poradiť sa s nezávislým finančným poradcom. Tento materiál by nemal slúžiť ako finančné poradenstvo. Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti. Hodnota vašej investície môže klesať aj stúpať a investovaná suma sa vám nemusí vrátiť. Za svoje investičné rozhodnutia nesiete výhradnú zodpovednosť. MEXC nezodpovedá za žiadne straty, ktoré vám môžu vzniknúť. Ďalšie informácie nájdete v našich podmienkach používania a upozornení na riziká. Upozorňujeme tiež, že údaje súvisiace s vyššie uvedenou kryptomenou tu prezentovanou (napríklad jej aktuálna cena) sú založené na zdrojoch tretích strán. Sú vám prezentované „tak ako sú“ a slúžia len na informačné účely, bez zastúpenia alebo záruky akéhokoľvek druhu. Odkazy poskytnuté na stránky tretích strán tiež nie sú pod kontrolou spoločnosti MEXC. MEXC nezodpovedá za spoľahlivosť a presnosť takýchto stránok tretích strán a ich obsahu.