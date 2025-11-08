BONKFOLIO Cena (BONKFOLIO)
Aktuálna dnešná cena BONKFOLIO (BONKFOLIO) je $ 0.0000062, s 0.00% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny BONKFOLIO na USD konverzný kurz je $ 0.0000062 za BONKFOLIO.
BONKFOLIO sa v súčasnosti radí na #- podľa trhovej kapitalizácie pri $ 6,200.12, pričom počet coinov v obehu je 999.85M BONKFOLIO. Počas posledných 24 hodín sa BONKFOLIOobchodovalo v rozmedzí od $ 0.0000062 (low) do $ 0.0000062 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni $ 0.00013585, zatiaľ čo historické minimum bolo $ 0.00000605.
V krátkodobom vývoji sa BONKFOLIO zmenilo o -- za poslednú hodinu a o -16.42% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania --.
Aktuálna trhová kapitalizácia BONKFOLIO je $ 6.20K, pričom 24-hodinový objem obchodovania je --. Počet coinov v obehu BONKFOLIO je 999.85M, pričom celková zásoba je 999846883.1906141. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 6.20K.
--
0.00%
-16.42%
-16.42%
Počas dnešného dňa sa zmena ceny z BONKFOLIO na USDpohybovala na $ 0.0.
V posledných 30 dňoch sa zmena ceny BONKFOLIO na USD pohybovala na $ -0.0000018667.
V posledných 60 dňoch sa zmena ceny BONKFOLIO na USD pohybovala na $ -0.0000030280.
V posledných 90 dňoch sa zmena ceny BONKFOLIO na USD pohybovala na $ -0.00000934447939339931.
|Obdobie
|Zmeniť (USD)
|Zmeniť (%)
|Dnes
|$ 0.0
|0.00%
|30 dní
|$ -0.0000018667
|-30.10%
|60 dní
|$ -0.0000030280
|-48.83%
|90 dní
|$ -0.00000934447939339931
|-60.11%
V roku 2040 by cena BONKFOLIO mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.
We are IRL Hedge Fund DAO — powered by DAOs.Fun and fueled by BONK.
A meme-fueled investment collective, born to ape early and hard into the Let’sBonk Launchpad ecosystem. No VC suits, no gatekeepers, just pure community-powered chaos.
We’re not just investing — we’re weaponizing memes, charts, and vibes.
We:
Buy BONK and support the BONK economy directly from the Let’sBonk Launchpad
Sniff out alpha before the crowd gets a whiff
Deploy fast with DAO-based decision-making
Go hard or go home, with no mercy for mid
No rules. No red tape. Just early entries, high conviction, and shared wins.
We’re here to dominate the BONK ecosystem — not politely, but loudly.
