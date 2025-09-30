BONK GUY WAS RIGHT (UNIPCS) tokenomika
BONK GUY aka @theunipcs on twitter has captured the attention of crypto twitter with his longform memecoin thesis & conviction.
The UNIPCS coin is a fan coin rallying around the popular statement: BONK GUY WAS RIGHT
@theunipcs has consistently been top of mindshare on twitter as measured by popular platforms such as KaitoAI making him one of the top memecoin influencers.
He is perhaps most famous for his high conviction trades such as the BONK trade which has been playing out for over a year on twitter capturing the attention of many popular crypto twitter personalities.
BONK GUY WAS RIGHT (UNIPCS) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia
Pochopenie tokenomiky BONK GUY WAS RIGHT (UNIPCS) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.
Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:
Celková ponuka:
Maximálny počet UNIPCS tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.
Počet coinov v obehu:
Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.
Max. počet coinov:
Pevný limit celkového počtu UNIPCS tokenov.
FDV (plne zriedené ocenenie):
Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.
Miera inflácie:
Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.
Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?
Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.
Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.
Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.
Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.
