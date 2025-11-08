Aktuálna dnešná cena Body Scan AI je 0USD. Trhová kapitalizácia SCANAI je 328,554USD. Sledujte aktualizácie cien SCANAI v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!Aktuálna dnešná cena Body Scan AI je 0USD. Trhová kapitalizácia SCANAI je 328,554USD. Sledujte aktualizácie cien SCANAI v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!
Aktuálna dnešná cena Body Scan AI (SCANAI) je --, s 6.93% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny SCANAI na USD konverzný kurz je -- za SCANAI.
Body Scan AI sa v súčasnosti radí na #- podľa trhovej kapitalizácie pri $ 328,554, pričom počet coinov v obehu je 999.86M SCANAI. Počas posledných 24 hodín sa SCANAIobchodovalo v rozmedzí od $ 0 (low) do $ 0 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni $ 0.00276659, zatiaľ čo historické minimum bolo $ 0.
V krátkodobom vývoji sa SCANAI zmenilo o -1.17% za poslednú hodinu a o -18.20% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania --.
Body Scan AI (SCANAI) informácie o trhu
$ 328.55K
$ 328.55K$ 328.55K
--
----
$ 328.55K
$ 328.55K$ 328.55K
999.86M
999.86M 999.86M
999,855,129.807986
999,855,129.807986 999,855,129.807986
Aktuálna trhová kapitalizácia Body Scan AI je $ 328.55K, pričom 24-hodinový objem obchodovania je --. Počet coinov v obehu SCANAI je 999.86M, pričom celková zásoba je 999855129.807986. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 328.55K.
História cien Body Scan AI v USD
24-hodinový rozsah zmeny ceny:
$ 0
$ 0$ 0
24 hod Low
$ 0
$ 0$ 0
24 hod High
$ 0
$ 0$ 0
$ 0
$ 0$ 0
$ 0.00276659
$ 0.00276659$ 0.00276659
$ 0
$ 0$ 0
-1.17%
+6.93%
-18.20%
-18.20%
Body Scan AI (SCANAI) história cien USD
Počas dnešného dňa sa zmena ceny z Body Scan AI na USDpohybovala na $ 0. V posledných 30 dňoch sa zmena ceny Body Scan AI na USD pohybovala na $ 0. V posledných 60 dňoch sa zmena ceny Body Scan AI na USD pohybovala na $ 0. V posledných 90 dňoch sa zmena ceny Body Scan AI na USD pohybovala na $ 0.
Obdobie
Zmeniť (USD)
Zmeniť (%)
Dnes
$ 0
+6.93%
30 dní
$ 0
-58.43%
60 dní
$ 0
-27.62%
90 dní
$ 0
--
Cenové predikcie pre Body Scan AI
Cenová predikcia Body Scan AI (SCANAI) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena SCANAI v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia Body Scan AI (SCANAI) pre rok 2040 (o 15 rokov)
V roku 2040 by cena Body Scan AI mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.
MEXC nástroje Na prognózy scenárov v reálnom čase a personalizovanejšiu analýzu môžu používatelia využiť nástroj MEXC na cenové predikcie a AI informácie o trhu.
Vyhlásenie: Tieto scenáre sú ilustračné a vzdelávacie; kryptomeny sú volatilné – pred rozhodnutím si urobte vlastný prieskum (DYOR). Chcete vedieť, akú cenu dosiahne Body Scan AI v rokoch 2025 – 2026? Navštívte našu stránku SCANAI cenových predikcií, kde nájdete predpovede cien na roky 2025 – 2026 kliknutím na Body Scan AI Cenové predikcie.
Čo je Body Scan AI (SCANAI)
Body Scan AI ($SCANAI) is an innovative cryptocurrency designed to revolutionize health and wellness by merging AI-powered body scanning with blockchain technology. Users can scan their bodies to monitor health metrics such as composition, posture, and skin condition, while earning $SCANAI tokens for participation. These tokens can be redeemed for consultations, fitness services, or health products within the SCANAI marketplace. With decentralized storage ensuring privacy and security, users maintain full control of their sensitive health data while benefiting from personalized AI-driven insights. Beyond personal wellness, Body Scan AI contributes anonymized data to medical research, supporting advancements in disease prevention and personalized medicine. This makes SCANAI not only a tool for individual empowerment but also a driver of global healthcare innovation.
Ľudia sa tiež pýtajú: Ďalšie otázky o Body Scan AI
Akú hodnotu bude mať 1 Body Scan AI v roku 2030?
Ak by hodnota Body Scan AI rástla ročnou mierou 5 %, mohla by do roku 2026 dosiahnuť približne $--, do roku 2030 $--, do roku 2035 $-- a do roku 2040 $--. Tieto údaje ilustrujú scenár neustáleho rastu, hoci skutočná budúca cena bude závisieť od prijatia na trhu, vývoja regulácie a makroekonomických podmienok. Podrobný rozpis potenciálnych cien a očakávanej návratnosti investícií do Body Scan AI podľa jednotlivých rokov si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke.
Koľko dnes stojíBody Scan AI?
Dnešná cena Body Scan AI je --. V sekcii História cien nájdete informácie o histórii cien za dnešok, 30 dní, 60 dní a 90 dní.
Je Body Scan AI stále dobrou investíciou?
Body Scan AI zostáva aktívne obchodovanou kryptomenou s prebiehajúcou trhovou aktivitou a rozvojom ekosystému. Investície do kryptomien, ako napríklad do SCANAI, sú však zo svojej podstaty nestabilné a mali by zodpovedať vašej osobnej tolerancii voči riziku. Pred finančnými rozhodnutiami a investíciami si vždy urobte nezávislý prieskum (DYOR) a zvážte podmienky na trhu.
Aký je denný objem obchodovania s Body Scan AI?
Na MEXC sa za posledných 24 hodín zobchodovalo Body Scan AI v hodnote --.
Aká je aktuálna cena Body Scan AI?
Živá cena SCANAI sa aktualizuje v reálnom čase na základe globálnej obchodnej aktivity na hlavných burzách vrátane MEXC. Trhové ceny neustále kolíšu v dôsledku zmien likvidity, objemu obchodovania a celkového sentimentu. Ak chcete zobraziť najnovšiu cenu Body Scan AI vo vašej preferovanej mene, navštívte stránku Cena SCANAI, kde nájdete ďalšie informácie.
Čo ovplyvňuje cenu Body Scan AI?
Cenu SCANAI ovplyvňuje niekoľko kľúčových faktorov vrátane celkovej nálady na trhu, objemu obchodovania, technologického vývoja a trendov prijímania používateľmi. Dôležitú úlohu pri pohybe cien zohrávajú aj širšie makroekonomické podmienky, ako sú zmeny úrokových sadzieb, cykly likvidity a regulačné opatrenia.
Ak chcete byť informovaní o zmenách na trhu v reálnom čase a aktualizáciách projektov, navštívte MEXC News, kde nájdete najnovšie analýzy a poznatky o kryptomenách.
Ktorý token má najvyšší objem obchodovania na MEXC?
Nižšie sú uvedené aktuálne najviac obchodované tokeny na MEXC podľa 24-hodinového objemu obchodovania. Ceny a výkonnosť sa priebežne aktualizujú na základe živých trhových údajov.
Ako môžem zadať príkaz Stop-loss alebo Take-profit pre SCANAI na MEXC?
MEXC podporuje príkazy Stop-loss a Take-profit, ktoré pomáhajú automaticky riadiť riziko.
1. Prejdite do sekcie Spot alebo Obchodovanie s futures a vyberte pár SCANAI/USDT.
2. V ponuke typu príkazu vyberte „Stop-Limit“ alebo „Spúšťač príkazu“.
3. Nastavte spúšťaciu cenu (úroveň, ktorá aktivuje príkaz) a cenu vykonania (cena, za ktorú bude príkaz vyplnený).
4. Potvrďte podrobnosti o príkaze a odošlite ho.
Váš Stop-loss príkaz sa aktivuje, ak sa cena Body Scan AI pohne proti vašej pozícii, zatiaľ čo Take-profit príkaz sa vykoná automaticky, keď dosiahne vašu cieľovú úroveň zisku.
Podrobné príklady a návody nájdete v príručke MEXC na spotové obchodovanie
Zvýši sa cena Body Scan AI v tomto roku?
Cena Body Scan AI by sa v tomto roku mohla zvýšiť v závislosti od podmienok na trhu a vývoja projektov. Pre hlbšiu analýzu si prečítajte cenovú predikciu Body Scan AI (SCANAI).
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 05:19:55 (UTC+8)
Body Scan AI (SCANAI) dôležité aktualizácie v odvetví
Čas (UTC+8)
Typ
Informácie
11-07 01:12:41
Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13
Aktualizácie odvetvia
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30
Aktualizácie odvetvia
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00
Aktualizácie odvetvia
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00
On-chain údaje
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15
Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
