Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre Boblles (BOBLS) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.
Boblles (BOBLS) informácie
BOBLS is the pump.fun meme token created by the famous influencer Bobbles, who has over 1 million subscribers. This token represents a new era of community-driven projects that combine entertainment, fun, and financial opportunities. Bobbles’ loyal fanbase is already excited about the potential of BOBLS to grow and become a leading meme token in the crypto space. By blending cutting-edge technology with the fun and relatability of memes, BOBLS captures the spirit of modern digital innovation. This project is more than just a token; it’s a cultural phenomenon that connects individuals through shared humor and financial exploration, demonstrating the true potential of decentralized creativity.
Boblles (BOBLS) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia
Pochopenie tokenomiky Boblles (BOBLS) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.
Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:
Celková ponuka:
Maximálny počet BOBLS tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.
Počet coinov v obehu:
Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.
Max. počet coinov:
Pevný limit celkového počtu BOBLS tokenov.
FDV (plne zriedené ocenenie):
Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.
Miera inflácie:
Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.
Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?
Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.
Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.
Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.
Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.
Teraz, keď ste pochopili BOBLS tokenomiku, preskúmajte cenu BOBLS tokenu naživo!
BOBLS cenová predikcia
Chcete vedieť, kam BOBLS asi smeruje? Naša BOBLS stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.
