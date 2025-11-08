Aktuálna dnešná cena Blue Apu je 0.00000815USD. Trhová kapitalizácia $BAPU je 7,533.38USD. Sledujte aktualizácie cien $BAPU v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!Aktuálna dnešná cena Blue Apu je 0.00000815USD. Trhová kapitalizácia $BAPU je 7,533.38USD. Sledujte aktualizácie cien $BAPU v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!
Aktuálna dnešná cena Blue Apu ($BAPU) je $ 0.00000815, s 3.83% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny $BAPU na USD konverzný kurz je $ 0.00000815 za $BAPU.
Blue Apu sa v súčasnosti radí na #- podľa trhovej kapitalizácie pri $ 7,533.38, pričom počet coinov v obehu je 924.64M $BAPU. Počas posledných 24 hodín sa $BAPUobchodovalo v rozmedzí od $ 0.00000807 (low) do $ 0.00000848 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni $ 0.00019161, zatiaľ čo historické minimum bolo $ 0.00000792.
V krátkodobom vývoji sa $BAPU zmenilo o -- za poslednú hodinu a o -16.47% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania --.
Blue Apu ($BAPU) informácie o trhu
$ 7.53K
$ 7.53K$ 7.53K
--
----
$ 7.53K
$ 7.53K$ 7.53K
924.64M
924.64M 924.64M
924,640,185.7404035
924,640,185.7404035 924,640,185.7404035
Aktuálna trhová kapitalizácia Blue Apu je $ 7.53K, pričom 24-hodinový objem obchodovania je --. Počet coinov v obehu $BAPU je 924.64M, pričom celková zásoba je 924640185.7404035. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 7.53K.
História cien Blue Apu v USD
24-hodinový rozsah zmeny ceny:
$ 0.00000807
$ 0.00000807$ 0.00000807
24 hod Low
$ 0.00000848
$ 0.00000848$ 0.00000848
24 hod High
$ 0.00000807
$ 0.00000807$ 0.00000807
$ 0.00000848
$ 0.00000848$ 0.00000848
$ 0.00019161
$ 0.00019161$ 0.00019161
$ 0.00000792
$ 0.00000792$ 0.00000792
--
-3.83%
-16.47%
-16.47%
Blue Apu ($BAPU) história cien USD
Počas dnešného dňa sa zmena ceny z Blue Apu na USDpohybovala na $ 0. V posledných 30 dňoch sa zmena ceny Blue Apu na USD pohybovala na $ -0.0000044616. V posledných 60 dňoch sa zmena ceny Blue Apu na USD pohybovala na $ -0.0000053271. V posledných 90 dňoch sa zmena ceny Blue Apu na USD pohybovala na $ 0.
Obdobie
Zmeniť (USD)
Zmeniť (%)
Dnes
$ 0
-3.83%
30 dní
$ -0.0000044616
-54.74%
60 dní
$ -0.0000053271
-65.36%
90 dní
$ 0
--
Cenové predikcie pre Blue Apu
Cenová predikcia Blue Apu ($BAPU) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena $BAPU v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia Blue Apu ($BAPU) pre rok 2040 (o 15 rokov)
V roku 2040 by cena Blue Apu mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.
MEXC nástroje Na prognózy scenárov v reálnom čase a personalizovanejšiu analýzu môžu používatelia využiť nástroj MEXC na cenové predikcie a AI informácie o trhu.
Vyhlásenie: Tieto scenáre sú ilustračné a vzdelávacie; kryptomeny sú volatilné – pred rozhodnutím si urobte vlastný prieskum (DYOR). Chcete vedieť, akú cenu dosiahne Blue Apu v rokoch 2025 – 2026? Navštívte našu stránku $BAPU cenových predikcií, kde nájdete predpovede cien na roky 2025 – 2026 kliknutím na Blue Apu Cenové predikcie.
Ak by hodnota Blue Apu rástla ročnou mierou 5 %, mohla by do roku 2026 dosiahnuť približne $--, do roku 2030 $--, do roku 2035 $-- a do roku 2040 $--. Tieto údaje ilustrujú scenár neustáleho rastu, hoci skutočná budúca cena bude závisieť od prijatia na trhu, vývoja regulácie a makroekonomických podmienok. Podrobný rozpis potenciálnych cien a očakávanej návratnosti investícií do Blue Apu podľa jednotlivých rokov si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke.
Koľko dnes stojíBlue Apu?
Dnešná cena Blue Apu je $ 0.00000815. V sekcii História cien nájdete informácie o histórii cien za dnešok, 30 dní, 60 dní a 90 dní.
Je Blue Apu stále dobrou investíciou?
Blue Apu zostáva aktívne obchodovanou kryptomenou s prebiehajúcou trhovou aktivitou a rozvojom ekosystému. Investície do kryptomien, ako napríklad do $BAPU, sú však zo svojej podstaty nestabilné a mali by zodpovedať vašej osobnej tolerancii voči riziku. Pred finančnými rozhodnutiami a investíciami si vždy urobte nezávislý prieskum (DYOR) a zvážte podmienky na trhu.
Aký je denný objem obchodovania s Blue Apu?
Na MEXC sa za posledných 24 hodín zobchodovalo Blue Apu v hodnote --.
Aká je aktuálna cena Blue Apu?
Živá cena $BAPU sa aktualizuje v reálnom čase na základe globálnej obchodnej aktivity na hlavných burzách vrátane MEXC. Trhové ceny neustále kolíšu v dôsledku zmien likvidity, objemu obchodovania a celkového sentimentu. Ak chcete zobraziť najnovšiu cenu Blue Apu vo vašej preferovanej mene, navštívte stránku Cena $BAPU, kde nájdete ďalšie informácie.
Čo ovplyvňuje cenu Blue Apu?
Cenu $BAPU ovplyvňuje niekoľko kľúčových faktorov vrátane celkovej nálady na trhu, objemu obchodovania, technologického vývoja a trendov prijímania používateľmi. Dôležitú úlohu pri pohybe cien zohrávajú aj širšie makroekonomické podmienky, ako sú zmeny úrokových sadzieb, cykly likvidity a regulačné opatrenia.
Ak chcete byť informovaní o zmenách na trhu v reálnom čase a aktualizáciách projektov, navštívte MEXC News, kde nájdete najnovšie analýzy a poznatky o kryptomenách.
Ktorý token má najvyšší objem obchodovania na MEXC?
Nižšie sú uvedené aktuálne najviac obchodované tokeny na MEXC podľa 24-hodinového objemu obchodovania. Ceny a výkonnosť sa priebežne aktualizujú na základe živých trhových údajov.
Token s najväčším záujmom
Cena
Zmeniť
BTC
103,380.88
+2.56%
ETH
3,435.95
+4.19%
SOL
161.79
+4.10%
COAI
1.211
+10.82%
USDC
1.0003
-0.02%
Ako môžem zadať príkaz Stop-loss alebo Take-profit pre $BAPU na MEXC?
MEXC podporuje príkazy Stop-loss a Take-profit, ktoré pomáhajú automaticky riadiť riziko.
1. Prejdite do sekcie Spot alebo Obchodovanie s futures a vyberte pár $BAPU/USDT.
2. V ponuke typu príkazu vyberte „Stop-Limit“ alebo „Spúšťač príkazu“.
3. Nastavte spúšťaciu cenu (úroveň, ktorá aktivuje príkaz) a cenu vykonania (cena, za ktorú bude príkaz vyplnený).
4. Potvrďte podrobnosti o príkaze a odošlite ho.
Váš Stop-loss príkaz sa aktivuje, ak sa cena Blue Apu pohne proti vašej pozícii, zatiaľ čo Take-profit príkaz sa vykoná automaticky, keď dosiahne vašu cieľovú úroveň zisku.
Zvýši sa cena Blue Apu v tomto roku?
Cena Blue Apu by sa v tomto roku mohla zvýšiť v závislosti od podmienok na trhu a vývoja projektov. Pre hlbšiu analýzu si prečítajte cenovú predikciu Blue Apu ($BAPU).
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 07:59:04 (UTC+8)
Blue Apu ($BAPU) dôležité aktualizácie v odvetví
Čas (UTC+8)
Typ
Informácie
11-07 01:12:41
Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13
Aktualizácie odvetvia
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30
Aktualizácie odvetvia
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00
Aktualizácie odvetvia
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00
On-chain údaje
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15
Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
Ceny kryptomien sú vystavené vysokým trhovým rizikám a cenovej volatilite. Mali by ste investovať do projektov a produktov, ktoré poznáte a kde rozumiete súvisiacim rizikám. Pred uskutočnením akejkoľvek investície by ste mali dôkladne zvážiť svoje investičné skúsenosti, finančnú situáciu, investičné ciele a toleranciu rizika a poradiť sa s nezávislým finančným poradcom. Tento materiál by nemal slúžiť ako finančné poradenstvo. Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti. Hodnota vašej investície môže klesať aj stúpať a investovaná suma sa vám nemusí vrátiť. Za svoje investičné rozhodnutia nesiete výhradnú zodpovednosť. MEXC nezodpovedá za žiadne straty, ktoré vám môžu vzniknúť. Ďalšie informácie nájdete v našich podmienkach používania a upozornení na riziká.
Upozorňujeme tiež, že údaje súvisiace s vyššie uvedenou kryptomenou tu prezentovanou (napríklad jej aktuálna cena) sú založené na zdrojoch tretích strán. Sú vám prezentované „tak ako sú“ a slúžia len na informačné účely, bez zastúpenia alebo záruky akéhokoľvek druhu. Odkazy poskytnuté na stránky tretích strán tiež nie sú pod kontrolou spoločnosti MEXC. MEXC nezodpovedá za spoľahlivosť a presnosť takýchto stránok tretích strán a ich obsahu.