Blu ($BLU) tokenomika

Objavte kľúčové informácie o Blu ($BLU) vrátane jeho ponuky tokenov, distribučného modelu a trhových údajov v reálnom čase.
Posledná aktualizácia stránky: 2025-10-01 01:11:07 (UTC+8)
USD

Blu ($BLU) tokenomika a analýza cien

Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre Blu ($BLU) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.

Trhová kapitalizácia:
$ 15.00K
$ 15.00K
Celková ponuka:
$ 1.00B
$ 1.00B
Počet coinov v obehu:
$ 1.00B
$ 1.00B
FDV (plne zriedené ocenenie):
$ 15.00K
$ 15.00K
Historické maximum:
$ 0.00214781
$ 0.00214781
Historické minimum:
$ 0
$ 0
Aktuálna cena:
$ 0
$ 0

Blu ($BLU) informácie

Meet blu, the interstellar meme coin that’s here to take your crypto journey to out-of-this-world levels! blu isn't just any alien; he’s the quirkiest, most adventurous extraterrestrial who crash-landed straight into the meme universe from the farthest corners of space. blu is all about having fun, spreading laughs, and fueling the cosmic crypto scene with a splash of the unexpected. So buckle up, join the invasion, and get ready to explore where no meme coin has gone before. With blu, the only direction is up—into the stratosphere and beyond!

Oficiálna webová stránka:
https://basedblualien.com/
Biela kniha:
https://docs.google.com/document/d/14W-7-f1hYLuRaM-I6m4xAGfEtnHbx-Rw/edit?tab=t.0

Blu ($BLU) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia

Pochopenie tokenomiky Blu ($BLU) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.

Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:

Celková ponuka:

Maximálny počet $BLU tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.

Počet coinov v obehu:

Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.

Max. počet coinov:

Pevný limit celkového počtu $BLU tokenov.

FDV (plne zriedené ocenenie):

Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.

Miera inflácie:

Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.

Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?

Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.

Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.

Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.

Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.

Teraz, keď ste pochopili $BLU tokenomiku, preskúmajte cenu $BLU tokenu naživo!

$BLU cenová predikcia

Chcete vedieť, kam $BLU asi smeruje? Naša $BLU stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.

