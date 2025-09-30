Bloomberg Galaxy Crypto Index (BGCI) tokenomika
Bloomberg Galaxy Crypto Index (BGCI) tokenomika a analýza cien
Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre Bloomberg Galaxy Crypto Index (BGCI) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.
Bloomberg Galaxy Crypto Index (BGCI) informácie
The Bloomberg Galaxy Crypto Index DTF tracks the Bloomberg Galaxy Crypto Index (“BGCI”). The BGCI is a benchmark designed to measure the performance of the largest cryptocurrencies by market capitalization traded in USD. The Index is owned and administered by Bloomberg and co-branded with Galaxy Digital Capital Management.
Index constituents are selected based on qualified exchange and daily liquidity qualifications set forth by BGCI rules. Each constituent represents a holding no more than 35% of the Index and no less than 1% of the Index’s overall value. Cryptocurrencies are considered for addition/removal to/from the Index on a monthly basis.
Decentralized Token Folios (DTFs) are onchain portfolios that bundle multiple crypto assets into a single token. BGCI is an Index DTF deployed and curated by Re7 Labs on the Reserve Protocol (reserve.org), which supports two main DTF categories: Yield DTFs and Index DTFs.
Bloomberg Galaxy Crypto Index (BGCI) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia
Pochopenie tokenomiky Bloomberg Galaxy Crypto Index (BGCI) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.
Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:
Celková ponuka:
Maximálny počet BGCI tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.
Počet coinov v obehu:
Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.
Max. počet coinov:
Pevný limit celkového počtu BGCI tokenov.
FDV (plne zriedené ocenenie):
Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.
Miera inflácie:
Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.
Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?
Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.
Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.
Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.
Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.
Teraz, keď ste pochopili BGCI tokenomiku, preskúmajte cenu BGCI tokenu naživo!
