Bloomberg Galaxy Crypto Index (BGCI) tokenomika

Objavte kľúčové informácie o Bloomberg Galaxy Crypto Index (BGCI) vrátane jeho ponuky tokenov, distribučného modelu a trhových údajov v reálnom čase.
Posledná aktualizácia stránky: 2025-09-30 22:45:30 (UTC+8)
USD

Bloomberg Galaxy Crypto Index (BGCI) tokenomika a analýza cien

Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre Bloomberg Galaxy Crypto Index (BGCI) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.

Trhová kapitalizácia: $ 83.48K
$ 83.48K
$ 83.48K$ 83.48K
Celková ponuka:
$ 23.99K
$ 23.99K$ 23.99K
Počet coinov v obehu: $ 23.99K
$ 23.99K
$ 23.99K$ 23.99K
FDV (plne zriedené ocenenie): $ 83.48K
$ 83.48K
$ 83.48K$ 83.48K
Historické maximum: $ 3.94
$ 3.94
$ 3.94$ 3.94
Historické minimum: $ 1.7
$ 1.7
$ 1.7$ 1.7
Aktuálna cena: $ 3.48
$ 3.48
$ 3.48$ 3.48

Bloomberg Galaxy Crypto Index (BGCI) informácie

The Bloomberg Galaxy Crypto Index DTF tracks the Bloomberg Galaxy Crypto Index (“BGCI”). The BGCI is a benchmark designed to measure the performance of the largest cryptocurrencies by market capitalization traded in USD. The Index is owned and administered by Bloomberg and co-branded with Galaxy Digital Capital Management.

Index constituents are selected based on qualified exchange and daily liquidity qualifications set forth by BGCI rules. Each constituent represents a holding no more than 35% of the Index and no less than 1% of the Index’s overall value. Cryptocurrencies are considered for addition/removal to/from the Index on a monthly basis.

Decentralized Token Folios (DTFs) are onchain portfolios that bundle multiple crypto assets into a single token. BGCI is an Index DTF deployed and curated by Re7 Labs on the Reserve Protocol (reserve.org), which supports two main DTF categories: Yield DTFs and Index DTFs.

Oficiálna webová stránka:
https://app.reserve.org/base/index-dtf/0x23418de10d422ad71c9d5713a2b8991a9c586443/overview

Bloomberg Galaxy Crypto Index (BGCI) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia

Pochopenie tokenomiky Bloomberg Galaxy Crypto Index (BGCI) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.

Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:

Celková ponuka:

Maximálny počet BGCI tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.

Počet coinov v obehu:

Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.

Max. počet coinov:

Pevný limit celkového počtu BGCI tokenov.

FDV (plne zriedené ocenenie):

Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.

Miera inflácie:

Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.

Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?

Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.

Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.

Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.

Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.

Teraz, keď ste pochopili BGCI tokenomiku, preskúmajte cenu BGCI tokenu naživo!

BGCI cenová predikcia

Chcete vedieť, kam BGCI asi smeruje? Naša BGCI stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.

Prečo by ste si mali vybrať MEXC?

