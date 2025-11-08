BurzaDEX+
Aktuálna dnešná cena Blood Crystal je 0.00378079USD. Trhová kapitalizácia BC je 3,191,151USD. Sledujte aktualizácie cien BC v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!

Blood Crystal Logo

Blood Crystal Cena (BC)

1 BC na USD aktuálnu cenu:

$0.00378003
$0.00378003
-2.90%1D
Blood Crystal (BC) Živý cenový graf
Dnešná cena Blood Crystal

Aktuálna dnešná cena Blood Crystal (BC) je $ 0.00378079, s 2.58% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny BC na USD konverzný kurz je $ 0.00378079 za BC.

Blood Crystal sa v súčasnosti radí na #- podľa trhovej kapitalizácie pri $ 3,191,151, pričom počet coinov v obehu je 844.04M BC. Počas posledných 24 hodín sa BCobchodovalo v rozmedzí od $ 0.00339987 (low) do $ 0.00396634 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni $ 0.092679, zatiaľ čo historické minimum bolo $ 0.00204083.

V krátkodobom vývoji sa BC zmenilo o +0.49% za poslednú hodinu a o +37.61% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania --.

Blood Crystal (BC) informácie o trhu

$ 3.19M
--
$ 3.19M
844.04M
844,043,746.0000001
Aktuálna trhová kapitalizácia Blood Crystal je $ 3.19M, pričom 24-hodinový objem obchodovania je --. Počet coinov v obehu BC je 844.04M, pričom celková zásoba je 844043746.0000001. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 3.19M.

História cien Blood Crystal v USD

24-hodinový rozsah zmeny ceny:
$ 0.00339987
24 hod Low
$ 0.00396634
24 hod High

$ 0.00339987
$ 0.00396634
$ 0.092679
$ 0.00204083
+0.49%

-2.57%

+37.61%

+37.61%

Blood Crystal (BC) história cien USD

Počas dnešného dňa sa zmena ceny z Blood Crystal na USDpohybovala na $ 0.
V posledných 30 dňoch sa zmena ceny Blood Crystal na USD pohybovala na $ +0.0014154083.
V posledných 60 dňoch sa zmena ceny Blood Crystal na USD pohybovala na $ -0.0027392723.
V posledných 90 dňoch sa zmena ceny Blood Crystal na USD pohybovala na $ -0.014260710089429556.

ObdobieZmeniť (USD)Zmeniť (%)
Dnes$ 0-2.57%
30 dní$ +0.0014154083+37.44%
60 dní$ -0.0027392723-72.45%
90 dní$ -0.014260710089429556-79.04%

Cenové predikcie pre Blood Crystal

Cenová predikcia Blood Crystal (BC) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena BC v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia Blood Crystal (BC) pre rok 2040 (o 15 rokov)

V roku 2040 by cena Blood Crystal mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.

Chcete vedieť, akú cenu dosiahne Blood Crystal v rokoch 2025 – 2026? Navštívte našu stránku BC cenových predikcií, kde nájdete predpovede cien na roky 2025 – 2026 kliknutím na Blood Crystal Cenové predikcie.

Čo je Blood Crystal (BC)

"Eternal Crypt - Wizardry BC -"" is a blockchain game that utilises the Wizardry IP, also known as the origin of RPGs, and uses the utility token Blood Crystal (BC token). In this game, players explore a dungeon called """"Dadoel's Hole"""" with up to 36 adventurers and aim for the abyss by devising party compositions and strategically training adventurers to defeat difficult enemies. By exploring, you can obtain BC tokens and treasure chests, and if you successfully open the treasure chests, you can obtain various items. This is a strategic game where you can enjoy both the easy-to-play game system that allows you to play in your spare time and the 'intelligence' that is unique to 'Wizardry'.

In this game, players form a party of adventurers and conquer dungeons. Adventurers come in five rarities: Common, Rare, Epic, Legendary, and Genesis. Rarities above Rare can be taken out of the game or bought and sold in the marketplace as NFT. To earn BC tokens, you basically need to own this adventurer NFT, form a party and play the game.

There are four races of adventurers - humans, elves, dwarves and felpers - and eight professions - warrior, monk, wizard, thief, priest, samurai, monarch and ninja - with different abilities based on race and profession, each with its own strengths and weaknesses. As a guild master, the player must form a party according to the situation and use their own strategy to progress through the dungeon, with the adventure rewards (BC tokens) varying according to how deep into the dungeon they can reach in one exploration. There are endless possibilities for party composition, and the adventure style varies depending on how you develop your skills and legacy items.

Click here to continue. https://docs.google.com/document/d/16oP0OCO6Tcypixuvi3gMTZg0mqtpmV8JDLHkI6SJeEY/edit?usp=sharing

MEXC je popredná burza kryptomien, ktorej dôveruje viac ako 10 miliónov používateľov po celom svete. Je známa ako burza s najširším výberom tokenov, najrýchlejšími zoznamami tokenov a najnižšími obchodnými poplatkami na trhu. Pridajte sa k MEXC teraz, aby ste zažili najvyššiu likviditu a najkonkurencieschopnejšie poplatky na trhu!

Akú hodnotu bude mať 1 Blood Crystal v roku 2030?
Ak by hodnota Blood Crystal rástla ročnou mierou 5 %, mohla by do roku 2026 dosiahnuť približne $--, do roku 2030 $--, do roku 2035 $-- a do roku 2040 $--. Tieto údaje ilustrujú scenár neustáleho rastu, hoci skutočná budúca cena bude závisieť od prijatia na trhu, vývoja regulácie a makroekonomických podmienok. Podrobný rozpis potenciálnych cien a očakávanej návratnosti investícií do Blood Crystal podľa jednotlivých rokov si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke.
