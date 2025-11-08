Blood Crystal Cena (BC)
Aktuálna dnešná cena Blood Crystal (BC) je $ 0.00378079, s 2.58% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny BC na USD konverzný kurz je $ 0.00378079 za BC.
Blood Crystal sa v súčasnosti radí na #- podľa trhovej kapitalizácie pri $ 3,191,151, pričom počet coinov v obehu je 844.04M BC. Počas posledných 24 hodín sa BCobchodovalo v rozmedzí od $ 0.00339987 (low) do $ 0.00396634 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni $ 0.092679, zatiaľ čo historické minimum bolo $ 0.00204083.
V krátkodobom vývoji sa BC zmenilo o +0.49% za poslednú hodinu a o +37.61% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania --.
Aktuálna trhová kapitalizácia Blood Crystal je $ 3.19M, pričom 24-hodinový objem obchodovania je --. Počet coinov v obehu BC je 844.04M, pričom celková zásoba je 844043746.0000001. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 3.19M.
+0.49%
-2.57%
+37.61%
+37.61%
Počas dnešného dňa sa zmena ceny z Blood Crystal na USDpohybovala na $ 0.
V posledných 30 dňoch sa zmena ceny Blood Crystal na USD pohybovala na $ +0.0014154083.
V posledných 60 dňoch sa zmena ceny Blood Crystal na USD pohybovala na $ -0.0027392723.
V posledných 90 dňoch sa zmena ceny Blood Crystal na USD pohybovala na $ -0.014260710089429556.
|Obdobie
|Zmeniť (USD)
|Zmeniť (%)
|Dnes
|$ 0
|-2.57%
|30 dní
|$ +0.0014154083
|+37.44%
|60 dní
|$ -0.0027392723
|-72.45%
|90 dní
|$ -0.014260710089429556
|-79.04%
V roku 2040 by cena Blood Crystal mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.
"Eternal Crypt - Wizardry BC -"" is a blockchain game that utilises the Wizardry IP, also known as the origin of RPGs, and uses the utility token Blood Crystal (BC token). In this game, players explore a dungeon called """"Dadoel's Hole"""" with up to 36 adventurers and aim for the abyss by devising party compositions and strategically training adventurers to defeat difficult enemies. By exploring, you can obtain BC tokens and treasure chests, and if you successfully open the treasure chests, you can obtain various items. This is a strategic game where you can enjoy both the easy-to-play game system that allows you to play in your spare time and the 'intelligence' that is unique to 'Wizardry'.
In this game, players form a party of adventurers and conquer dungeons. Adventurers come in five rarities: Common, Rare, Epic, Legendary, and Genesis. Rarities above Rare can be taken out of the game or bought and sold in the marketplace as NFT. To earn BC tokens, you basically need to own this adventurer NFT, form a party and play the game.
There are four races of adventurers - humans, elves, dwarves and felpers - and eight professions - warrior, monk, wizard, thief, priest, samurai, monarch and ninja - with different abilities based on race and profession, each with its own strengths and weaknesses. As a guild master, the player must form a party according to the situation and use their own strategy to progress through the dungeon, with the adventure rewards (BC tokens) varying according to how deep into the dungeon they can reach in one exploration. There are endless possibilities for party composition, and the adventure style varies depending on how you develop your skills and legacy items.
Click here to continue. https://docs.google.com/document/d/16oP0OCO6Tcypixuvi3gMTZg0mqtpmV8JDLHkI6SJeEY/edit?usp=sharing
