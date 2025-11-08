BlockyBoy by Matt Furie Cena (BLOCKYBOY)
Aktuálna dnešná cena BlockyBoy by Matt Furie (BLOCKYBOY) je $ 0.00028287, s 3.23% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny BLOCKYBOY na USD konverzný kurz je $ 0.00028287 za BLOCKYBOY.
BlockyBoy by Matt Furie sa v súčasnosti radí na #- podľa trhovej kapitalizácie pri $ 118,975, pričom počet coinov v obehu je 420.69M BLOCKYBOY. Počas posledných 24 hodín sa BLOCKYBOYobchodovalo v rozmedzí od $ 0.0002481 (low) do $ 0.00029237 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni $ 0.00342977, zatiaľ čo historické minimum bolo $ 0.00016021.
V krátkodobom vývoji sa BLOCKYBOY zmenilo o -0.86% za poslednú hodinu a o -3.11% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania --.
Aktuálna trhová kapitalizácia BlockyBoy by Matt Furie je $ 118.98K, pričom 24-hodinový objem obchodovania je --. Počet coinov v obehu BLOCKYBOY je 420.69M, pričom celková zásoba je 420690000.0. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 118.98K.
-0.86%
+3.23%
-3.11%
-3.11%
Počas dnešného dňa sa zmena ceny z BlockyBoy by Matt Furie na USDpohybovala na $ 0.
V posledných 30 dňoch sa zmena ceny BlockyBoy by Matt Furie na USD pohybovala na $ +0.0000034804.
V posledných 60 dňoch sa zmena ceny BlockyBoy by Matt Furie na USD pohybovala na $ -0.0001619798.
V posledných 90 dňoch sa zmena ceny BlockyBoy by Matt Furie na USD pohybovala na $ 0.
|Obdobie
|Zmeniť (USD)
|Zmeniť (%)
|Dnes
|$ 0
|+3.23%
|30 dní
|$ +0.0000034804
|+1.23%
|60 dní
|$ -0.0001619798
|-57.26%
|90 dní
|$ 0
|--
V roku 2040 by cena BlockyBoy by Matt Furie mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.
Blocky Boy wasn’t born to fit in—he was born to stand out. In a world of sleek logos, futuristic promises, and overpolished whitepapers, he arrived jagged, pixelated, and unapologetically rough around the edges. And that was his superpower.
While other tokens talked about “bridging finance” and “enterprise adoption,” Blocky Boy just kept stacking. Each block he placed wasn’t just another pixel—it was another meme, another inside joke, another piece of culture cemented forever on-chain. The higher he stacked, the stronger he became.
He wasn’t fast, but he was immovable. Scammers tried to rugpull in his presence, and their liquidity instantly froze, bricked over by his chunky fists. Influencers tried to spread FUD, but their words bounced right off his 8-bit armor. Blocky Boy wasn’t here to argue—he was here to block.
And the community loved it. Holders didn’t see him as just a meme; they saw him as a protector. A guardian of vibes. A living reminder that crypto didn’t have to be sleek to be strong—it just had to stack, one block at a time.
Legend says that whenever you see green candles that look like a perfect staircase, Blocky Boy is stacking himself higher. And when the market dips? He doesn’t fall—he just builds a stronger foundation.
Blocky Boy isn’t promising to change the world. He’s promising to block, stack, and vibe—forever.
MEXC je popredná burza kryptomien, ktorej dôveruje viac ako 10 miliónov používateľov po celom svete. Je známa ako burza s najširším výberom tokenov, najrýchlejšími zoznamami tokenov a najnižšími obchodnými poplatkami na trhu. Pridajte sa k MEXC teraz, aby ste zažili najvyššiu likviditu a najkonkurencieschopnejšie poplatky na trhu!
|Čas (UTC+8)
|Typ
|Informácie
|11-07 01:12:41
|Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
|11-06 14:15:13
|Aktualizácie odvetvia
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
|11-06 11:42:30
|Aktualizácie odvetvia
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
|11-05 17:18:00
|Aktualizácie odvetvia
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
|11-05 10:42:00
|On-chain údaje
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
|11-04 17:22:15
|Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
Top kryptomeny s trhovými údajmi dostupnými na MEXC
Aktuálne trendové kryptomeny, ktoré získavajú významnú pozornosť trhu
Nedávno uvedené kryptomeny, ktoré sú dostupné na obchodovanie
Ceny kryptomien sú vystavené vysokým trhovým rizikám a cenovej volatilite. Mali by ste investovať do projektov a produktov, ktoré poznáte a kde rozumiete súvisiacim rizikám. Pred uskutočnením akejkoľvek investície by ste mali dôkladne zvážiť svoje investičné skúsenosti, finančnú situáciu, investičné ciele a toleranciu rizika a poradiť sa s nezávislým finančným poradcom. Tento materiál by nemal slúžiť ako finančné poradenstvo. Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti. Hodnota vašej investície môže klesať aj stúpať a investovaná suma sa vám nemusí vrátiť. Za svoje investičné rozhodnutia nesiete výhradnú zodpovednosť. MEXC nezodpovedá za žiadne straty, ktoré vám môžu vzniknúť. Ďalšie informácie nájdete v našich podmienkach používania a upozornení na riziká. Upozorňujeme tiež, že údaje súvisiace s vyššie uvedenou kryptomenou tu prezentovanou (napríklad jej aktuálna cena) sú založené na zdrojoch tretích strán. Sú vám prezentované „tak ako sú“ a slúžia len na informačné účely, bez zastúpenia alebo záruky akéhokoľvek druhu. Odkazy poskytnuté na stránky tretích strán tiež nie sú pod kontrolou spoločnosti MEXC. MEXC nezodpovedá za spoľahlivosť a presnosť takýchto stránok tretích strán a ich obsahu.