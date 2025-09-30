Blocky Ai Agent (BLOCKY) tokenomika

Blocky Ai Agent (BLOCKY) tokenomika

Objavte kľúčové informácie o Blocky Ai Agent (BLOCKY) vrátane jeho ponuky tokenov, distribučného modelu a trhových údajov v reálnom čase.
Posledná aktualizácia stránky: 2025-09-30 17:30:40 (UTC+8)
Blocky Ai Agent (BLOCKY) tokenomika a analýza cien

Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre Blocky Ai Agent (BLOCKY) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.

Trhová kapitalizácia:
$ 114.29K
$ 114.29K
Celková ponuka:
$ 945.49M
$ 945.49M
Počet coinov v obehu:
$ 945.49M
$ 945.49M
FDV (plne zriedené ocenenie):
$ 114.29K
$ 114.29K
Historické maximum:
$ 0.0033202
$ 0.0033202
Historické minimum:
$ 0
$ 0
Aktuálna cena:
$ 0.00012031
$ 0.00012031

Blocky Ai Agent (BLOCKY) informácie

Blocky Ai Agent is a meme token that embraces the entire crypto market with a funny yet respectful character. Many are already creating memes and videos about Blocky, celebrating its unique personality

Blocky stands out by bridging crypto culture with real-world dreams, turning them into memes — whether it's teaching people about crypto or wearing your favorite sports team, Blocky is full customizable to make you meme look the way you want and have fun.

The idea came from a familiar experience—friends and family constantly asking about crypto. Blocky represents all of us in that position: the go-to person for blockchain questions.

According to legend, Blocky was born from the first Bitcoin genesis block in 2009. He inherited the keys to a mythical wallet holding 1 million satoshis. But don’t worry—Blocky’s not here to dump

Oficiálna webová stránka:
https://blockyaiagent.io/

Blocky Ai Agent (BLOCKY) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia

Pochopenie tokenomiky Blocky Ai Agent (BLOCKY) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.

Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:

Celková ponuka:

Maximálny počet BLOCKY tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.

Počet coinov v obehu:

Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.

Max. počet coinov:

Pevný limit celkového počtu BLOCKY tokenov.

FDV (plne zriedené ocenenie):

Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.

Miera inflácie:

Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.

Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?

Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.

Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.

Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.

Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.

Teraz, keď ste pochopili BLOCKY tokenomiku, preskúmajte cenu BLOCKY tokenu naživo!

BLOCKY cenová predikcia

Chcete vedieť, kam BLOCKY asi smeruje? Naša BLOCKY stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.

Tokenomické údaje na tejto stránke pochádzajú zo zdrojov tretích strán. Spoločnosť MEXC nezaručuje ich presnosť. Pred investíciou vykonajte dôkladný prieskum.

