NFT and blockchain games have recently exploded in popularity. However, none of the games currently on the market truly embrace a fully decentralised ecosystem and complete on-chain experience, factors which should be the fundamental essence of blockchain gaming.
Blockchain Monster Hunt (BCMH) is the world’s first multi-chain game that runs entirely on the blockchain itself. Inspired by Pokémon-GO,BCMH allows players to continuously explore brand new places on the blockchain to hunt and battle monsters. Each block on the blockchain is a unique digital space where a limited number of monsters (of the same DNA gene and rarity) may exist. Players and collectors can hunt or battle for a chance to capture these unique monsters and to earn coins.
Blockchain Monster Hunt (BCMC) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia
Pochopenie tokenomiky Blockchain Monster Hunt (BCMC) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.
Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:
Celková ponuka:
Maximálny počet BCMC tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.
Počet coinov v obehu:
Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.
Max. počet coinov:
Pevný limit celkového počtu BCMC tokenov.
FDV (plne zriedené ocenenie):
Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.
Miera inflácie:
Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.
Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?
Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.
Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.
Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.
Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.
Teraz, keď ste pochopili BCMC tokenomiku, preskúmajte cenu BCMC tokenu naživo!
