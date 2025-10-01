Blockchain Cuties Universe Governance (BCUG) tokenomika
BCUG is the native governance and utility token of Blockchain Cuties Universe game that is going to be used for:
- Transactional operations – in-game currency for majority of existing mechanics and exclusive goods
- Liquidity Providing
- Gameplay farming – ability to earn tokens by performing meaningful actions within the game (true Play2Earn)
- Staking and NFT based governance
- Staking to mine two derivative tokens (Hero token and Political Power Token)
Blockchain Cuties Universe Governance (BCUG) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia
Pochopenie tokenomiky Blockchain Cuties Universe Governance (BCUG) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.
Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:
Celková ponuka:
Maximálny počet BCUG tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.
Počet coinov v obehu:
Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.
Max. počet coinov:
Pevný limit celkového počtu BCUG tokenov.
FDV (plne zriedené ocenenie):
Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.
Miera inflácie:
Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.
Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?
Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.
Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.
Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.
Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.
Teraz, keď ste pochopili BCUG tokenomiku, preskúmajte cenu BCUG tokenu naživo!
