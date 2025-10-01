blockbank (BBANK) tokenomika
blockbank (BBANK) tokenomika a analýza cien
Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre blockbank (BBANK) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.
blockbank (BBANK) informácie
What is blockbank ($BBANK)?
Blockbank is the ultimate all-in-one financial management platform providing investors with seamless access to centralized finance, decentralized finance, and neo-banking. This "banking 3.0" platform gives users a crypto-friendly bank account, allowing them to easily manage and transact in both fiat and cryptocurrency, providing them with the freedom to move their money as they see fit. With a wide range of features, a user-friendly interface, and the convenience of having everything in one place, blockbank is the new standard for modern financial management.
blockbank has been at the forefront of innovative financial management since 2018, regularly updating and improving its platform to meet the needs of its growing user base. The latest version of the platform is no exception, boasting new security measures in partnership with Fireblocks and expanded trading options across multiple networks such as Ethereum, Binance, Tron, Cardano and Avalanche. The user-friendly interface allows for easy access and management of a diverse range of assets, making blockbank the go-to choice for forward-thinking investors.
blockbank is dedicated to providing its users with the latest and most innovative financial products and services. One way it achieves this is through continuous cultivation of partnerships with leading crypto projects. These partnerships allow blockbank to stay ahead of the curve in the digital currency industry and offer its users access to cutting-edge financial solutions. Beyond a user-friendly interface and secure platform for managing assets, blockbank's focus on building strong partnerships is a key element in its commitment to delivering the best possible experience for its users.
In short, blockbank is sophisticated made simple. Its powerful ecosystem is carefully balanced with a simple interface making it easy for both experienced and novice investors to grow and manage their finances. blockbank is the ultimate tool for m
blockbank (BBANK) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia
Pochopenie tokenomiky blockbank (BBANK) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.
Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:
Celková ponuka:
Maximálny počet BBANK tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.
Počet coinov v obehu:
Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.
Max. počet coinov:
Pevný limit celkového počtu BBANK tokenov.
FDV (plne zriedené ocenenie):
Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.
Miera inflácie:
Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.
Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?
Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.
Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.
Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.
Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.
Teraz, keď ste pochopili BBANK tokenomiku, preskúmajte cenu BBANK tokenu naživo!
BBANK cenová predikcia
Chcete vedieť, kam BBANK asi smeruje? Naša BBANK stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.
Prečo by ste si mali vybrať MEXC?
MEXC je jednou z najlepších svetových kryptobúrz, ktorej dôverujú milióny používateľov na celom svete. Či už ste začiatočník, alebo profesionál, MEXC je najjednoduchšia cesta ku kryptu.
Zrieknutie sa zodpovednosti
Tokenomické údaje na tejto stránke pochádzajú zo zdrojov tretích strán. Spoločnosť MEXC nezaručuje ich presnosť. Pred investíciou vykonajte dôkladný prieskum.
Prečítajte si Zmluvu s používateľom a Zásady ochrany osobných údajov