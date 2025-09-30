BLAP (BLAP) tokenomika
BLAP (BLAP) tokenomika a analýza cien
Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre BLAP (BLAP) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.
BLAP (BLAP) informácie
BLAP is a vibrant fusion of the four Boys Club characters: Brett, Landwolf, Andy, and Pepe. Each member contributes their unique strengths—Brett’s chaos, Landwolf’s mysterious creativity, Andy’s bold ideas, and Pepe’s viral charm—resulting in a dynamic, unpredictable force. BLAP represents an extraordinary collaboration, capturing the essence of "Brett on Base" while continuing the Boys Club story through the creation of a new, collective character. This fusion redefines their legacy with a fresh, energized twist.
BLAP (BLAP) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia
Pochopenie tokenomiky BLAP (BLAP) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.
Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:
Celková ponuka:
Maximálny počet BLAP tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.
Počet coinov v obehu:
Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.
Max. počet coinov:
Pevný limit celkového počtu BLAP tokenov.
FDV (plne zriedené ocenenie):
Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.
Miera inflácie:
Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.
Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?
Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.
Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.
Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.
Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.
Teraz, keď ste pochopili BLAP tokenomiku, preskúmajte cenu BLAP tokenu naživo!
BLAP cenová predikcia
Chcete vedieť, kam BLAP asi smeruje? Naša BLAP stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.
