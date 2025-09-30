Black Agnus (FTW) tokenomika
Black Agnus Token (FTW) is a revolutionary cryptocurrency project that combines the viral energy of meme culture with the transformative power of decentralized finance (DeFi). Designed to be both a fun and rewarding experience for its holders, Black Agnus aims to break the mold of traditional meme tokens by providing real-world financial utility while maintaining the light-hearted spirit of the internet’s most beloved memes. With a total supply of 10,000,000,000,000 FTW, Black Agnus is set to be a widely accessible token, fostering a strong and engaged community. Whether you’re a seasoned crypto enthusiast or a newcomer drawn in by the appeal of memes, Black Agnus offers something for everyone.
Black Agnus (FTW) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia
Pochopenie tokenomiky Black Agnus (FTW) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.
Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:
Celková ponuka:
Maximálny počet FTW tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.
Počet coinov v obehu:
Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.
Max. počet coinov:
Pevný limit celkového počtu FTW tokenov.
FDV (plne zriedené ocenenie):
Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.
Miera inflácie:
Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.
Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?
Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.
Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.
Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.
Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.
