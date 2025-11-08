Bitrecs Cena (SN122)
Aktuálna dnešná cena Bitrecs (SN122) je $ 0.738838, s 3.55% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny SN122 na USD konverzný kurz je $ 0.738838 za SN122.
Bitrecs sa v súčasnosti radí na #- podľa trhovej kapitalizácie pri $ 205,124, pričom počet coinov v obehu je 276.05K SN122. Počas posledných 24 hodín sa SN122obchodovalo v rozmedzí od $ 0.639465 (low) do $ 0.756856 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni $ 1.16, zatiaľ čo historické minimum bolo $ 0.337554.
V krátkodobom vývoji sa SN122 zmenilo o -1.02% za poslednú hodinu a o -21.66% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania --.
Aktuálna trhová kapitalizácia Bitrecs je $ 205.12K, pričom 24-hodinový objem obchodovania je --. Počet coinov v obehu SN122 je 276.05K, pričom celková zásoba je 21000000.0. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 15.60M.
Počas dnešného dňa sa zmena ceny z Bitrecs na USDpohybovala na $ +0.02536136.
V posledných 30 dňoch sa zmena ceny Bitrecs na USD pohybovala na $ +0.3134755904.
V posledných 60 dňoch sa zmena ceny Bitrecs na USD pohybovala na $ +0.1498636095.
V posledných 90 dňoch sa zmena ceny Bitrecs na USD pohybovala na $ +0.2051922237294466.
|Obdobie
|Zmeniť (USD)
|Zmeniť (%)
|Dnes
|$ +0.02536136
|+3.55%
|30 dní
|$ +0.3134755904
|+42.43%
|60 dní
|$ +0.1498636095
|+20.28%
|90 dní
|$ +0.2051922237294466
|+38.45%
Bitrecs (subnet 122) is a protocol built on the Bittensor network that powers product recommendations specifically for ecommerce websites. Its primary function is to suggest existing product sets (SKUs) to online shoppers using simple rules like {1, 2, 3} >= {1, 2}, which appear as familiar sections such as "Similar to this" or "You may also like" on product pages.
The network leverages a consortium of large language model (LLM) calls from miners to generate a 'best guess' of what a customer might be interested in. Miners receive queries with shopper context, such as viewed products, cart contents, or browsing history, and use prompting techniques (e.g., "Suggest complementary products to X") to create personalized suggestions. Validators then evaluate these responses based on criteria like relevance, diversity, latency, and potential for increasing conversions, selecting the top recommendations. Feedback loops from real user interactions refine the system over time, improving accuracy and boosting average order value (AOV) for merchants, particularly Shopify store owners.
Bitrecs is entirely opt-in, with a simple plugin that merchants can easily adopt to enable subnet inference for predictions directly on their product pages. This decentralized approach ensures scalable, AI driven recommendations without relying on centralized data silos.
