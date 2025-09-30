BitCone (CONE) tokenomika
BitCone (CONE) tokenomika a analýza cien
Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre BitCone (CONE) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.
BitCone (CONE) informácie
BitCone (CONE) is a community utility token made by Cones, for Cones. 608 Billion tokens were created to parallel the 608 Cone Head - Reddit Collectible Avatars. The token is governed democratically, so every decision is voted on via Conemunity Polls.
BitCones can be earned through Avatar Airdrops, Community Events and "BitCone Mining", a revolutionary automated content monetization platform, that incentivizes user engagement in r/ConeHeads and other participating subReddits.
BitCones can also be utilized to Trade & List Reddit Collectible Avatars NFT on our very own NFT Marketplace - Avatarmate.xyz!
BitCone (CONE) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia
Pochopenie tokenomiky BitCone (CONE) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.
Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:
Celková ponuka:
Maximálny počet CONE tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.
Počet coinov v obehu:
Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.
Max. počet coinov:
Pevný limit celkového počtu CONE tokenov.
FDV (plne zriedené ocenenie):
Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.
Miera inflácie:
Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.
Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?
Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.
Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.
Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.
Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.
Teraz, keď ste pochopili CONE tokenomiku, preskúmajte cenu CONE tokenu naživo!
