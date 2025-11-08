BurzaDEX+
Aktuálna dnešná cena Bitcoin Limited Edition je 127.59USD. Trhová kapitalizácia BTCLE je 25,554,103USD. Sledujte aktualizácie cien BTCLE v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!

Viac informácií o BTCLE

BTCLE informácie o cene

Čo je BTCLE

BTCLE biela kniha

BTCLE oficiálna webová stránka

BTCLE tokenomika

BTCLE predpoveď cien

Bitcoin Limited Edition Logo

Bitcoin Limited Edition Cena (BTCLE)

Nezaradené

$127.59
Bitcoin Limited Edition (BTCLE) Živý cenový graf
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 05:18:40 (UTC+8)

Dnešná cena Bitcoin Limited Edition

Aktuálna dnešná cena Bitcoin Limited Edition (BTCLE) je $ 127.59, s 0.37% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny BTCLE na USD konverzný kurz je $ 127.59 za BTCLE.

Bitcoin Limited Edition sa v súčasnosti radí na #- podľa trhovej kapitalizácie pri $ 25,554,103, pričom počet coinov v obehu je 200.28K BTCLE. Počas posledných 24 hodín sa BTCLEobchodovalo v rozmedzí od $ 125.99 (low) do $ 128.15 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni $ 137.88, zatiaľ čo historické minimum bolo $ 125.09.

V krátkodobom vývoji sa BTCLE zmenilo o +0.06% za poslednú hodinu a o -1.84% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania --.

Bitcoin Limited Edition (BTCLE) informácie o trhu

--
Aktuálna trhová kapitalizácia Bitcoin Limited Edition je $ 25.55M, pričom 24-hodinový objem obchodovania je --. Počet coinov v obehu BTCLE je 200.28K, pričom celková zásoba je 210000.0. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 26.79M.

História cien Bitcoin Limited Edition v USD

Bitcoin Limited Edition (BTCLE) história cien USD

Počas dnešného dňa sa zmena ceny z Bitcoin Limited Edition na USDpohybovala na $ -0.4769965821808.
V posledných 30 dňoch sa zmena ceny Bitcoin Limited Edition na USD pohybovala na $ +1.1274235170.
V posledných 60 dňoch sa zmena ceny Bitcoin Limited Edition na USD pohybovala na $ -0.5593928370.
V posledných 90 dňoch sa zmena ceny Bitcoin Limited Edition na USD pohybovala na $ 0.

ObdobieZmeniť (USD)Zmeniť (%)
Dnes$ -0.4769965821808-0.37%
30 dní$ +1.1274235170+0.88%
60 dní$ -0.5593928370-0.43%
90 dní$ 0--

Cenové predikcie pre Bitcoin Limited Edition

Cenová predikcia Bitcoin Limited Edition (BTCLE) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena BTCLE v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia Bitcoin Limited Edition (BTCLE) pre rok 2040 (o 15 rokov)

V roku 2040 by cena Bitcoin Limited Edition mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.

Chcete vedieť, akú cenu dosiahne Bitcoin Limited Edition v rokoch 2025 – 2026? Navštívte našu stránku BTCLE cenových predikcií, kde nájdete predpovede cien na roky 2025 – 2026 kliknutím na Bitcoin Limited Edition Cenové predikcie.

Čo je Bitcoin Limited Edition (BTCLE)

About BTCLE

What is Bitcoin Limited Edition? Bitcoin Limited Edition (BTCLE) is more than just another token—it represents a bold redefinition of scarcity in a market oversaturated with speculative cryptocurrencies. As part of a broader vision to launch Bitcoin Layer 2 Limited, BTCLE stands at the forefront of innovation, combining exclusivity, transparency, and decentralization with a long-term roadmap to reshape blockchain finance. At its core, BTCLE is not simply an investment; it is a vision for the future of finance, where scarcity meets innovation. With the upcoming Bitcoin Layer 2 Limited initiative, we are building a scalable, efficient, and secure second layer anchored to the Bitcoin blockchain—the most secure network in existence. With a clear goal to bridge Real World Assets (RWA) into crypto, we are providing a simplified and accessible pathway for the next billion users still tied to traditional finance. Through BTCLE governance, stakeholders will help shape a democratized financial system, empowering individuals and communities to participate in this new decentralized economy.

Supply Details Max Supply: 210,000 BTCLE Total Supply: 210,000 BTCLE Circulating Supply: 21,000 BTCLE

Locked & Vested: 189,000 BTCLE Vesting Timeline: 10 years

Tokenomics & Liquidity

BTCLE follows strict security and decentralization policies to ensure long-term sustainability and trust: Token Lock: Tokens vested gradually over 10 years, preventing sudden supply shocks.

Liquidity Lock: Liquidity is permanently locked, ensuring price stability and community trust.

Fair Distribution: No single entity holds disproportionate control, guaranteeing a balanced market structure.

Contract Renouncement: Smart contract ownership is renounced, ensuring full decentralization and eliminating central control.

This framework provides the foundation for a sustainable, community-driven cryptocurrency designed to grow securely and transparently for the long term.

Bitcoin Limited Edition (BTCLE) Zdroje

Ľudia sa tiež pýtajú: Ďalšie otázky o Bitcoin Limited Edition

Akú hodnotu bude mať 1 Bitcoin Limited Edition v roku 2030?
Ak by hodnota Bitcoin Limited Edition rástla ročnou mierou 5 %, mohla by do roku 2026 dosiahnuť približne $--, do roku 2030 $--, do roku 2035 $-- a do roku 2040 $--. Tieto údaje ilustrujú scenár neustáleho rastu, hoci skutočná budúca cena bude závisieť od prijatia na trhu, vývoja regulácie a makroekonomických podmienok. Podrobný rozpis potenciálnych cien a očakávanej návratnosti investícií do Bitcoin Limited Edition podľa jednotlivých rokov si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke.
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 05:18:40 (UTC+8)

Pozrite si viac informácií o Bitcoin Limited Edition

Zrieknutie sa zodpovednosti

