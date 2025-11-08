Bitcoin Limited Edition Cena (BTCLE)
Aktuálna dnešná cena Bitcoin Limited Edition (BTCLE) je $ 127.59, s 0.37% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny BTCLE na USD konverzný kurz je $ 127.59 za BTCLE.
Bitcoin Limited Edition sa v súčasnosti radí na #- podľa trhovej kapitalizácie pri $ 25,554,103, pričom počet coinov v obehu je 200.28K BTCLE. Počas posledných 24 hodín sa BTCLEobchodovalo v rozmedzí od $ 125.99 (low) do $ 128.15 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni $ 137.88, zatiaľ čo historické minimum bolo $ 125.09.
V krátkodobom vývoji sa BTCLE zmenilo o +0.06% za poslednú hodinu a o -1.84% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania --.
Aktuálna trhová kapitalizácia Bitcoin Limited Edition je $ 25.55M, pričom 24-hodinový objem obchodovania je --. Počet coinov v obehu BTCLE je 200.28K, pričom celková zásoba je 210000.0. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 26.79M.
Počas dnešného dňa sa zmena ceny z Bitcoin Limited Edition na USDpohybovala na $ -0.4769965821808.
V posledných 30 dňoch sa zmena ceny Bitcoin Limited Edition na USD pohybovala na $ +1.1274235170.
V posledných 60 dňoch sa zmena ceny Bitcoin Limited Edition na USD pohybovala na $ -0.5593928370.
V posledných 90 dňoch sa zmena ceny Bitcoin Limited Edition na USD pohybovala na $ 0.
|Obdobie
|Zmeniť (USD)
|Zmeniť (%)
|Dnes
|$ -0.4769965821808
|-0.37%
|30 dní
|$ +1.1274235170
|+0.88%
|60 dní
|$ -0.5593928370
|-0.43%
|90 dní
|$ 0
|--
V roku 2040 by cena Bitcoin Limited Edition mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.
About BTCLE
What is Bitcoin Limited Edition? Bitcoin Limited Edition (BTCLE) is more than just another token—it represents a bold redefinition of scarcity in a market oversaturated with speculative cryptocurrencies. As part of a broader vision to launch Bitcoin Layer 2 Limited, BTCLE stands at the forefront of innovation, combining exclusivity, transparency, and decentralization with a long-term roadmap to reshape blockchain finance. At its core, BTCLE is not simply an investment; it is a vision for the future of finance, where scarcity meets innovation. With the upcoming Bitcoin Layer 2 Limited initiative, we are building a scalable, efficient, and secure second layer anchored to the Bitcoin blockchain—the most secure network in existence. With a clear goal to bridge Real World Assets (RWA) into crypto, we are providing a simplified and accessible pathway for the next billion users still tied to traditional finance. Through BTCLE governance, stakeholders will help shape a democratized financial system, empowering individuals and communities to participate in this new decentralized economy.
Supply Details Max Supply: 210,000 BTCLE Total Supply: 210,000 BTCLE Circulating Supply: 21,000 BTCLE
Locked & Vested: 189,000 BTCLE Vesting Timeline: 10 years
Tokenomics & Liquidity
BTCLE follows strict security and decentralization policies to ensure long-term sustainability and trust: Token Lock: Tokens vested gradually over 10 years, preventing sudden supply shocks.
Liquidity Lock: Liquidity is permanently locked, ensuring price stability and community trust.
Fair Distribution: No single entity holds disproportionate control, guaranteeing a balanced market structure.
Contract Renouncement: Smart contract ownership is renounced, ensuring full decentralization and eliminating central control.
This framework provides the foundation for a sustainable, community-driven cryptocurrency designed to grow securely and transparently for the long term.
