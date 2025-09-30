BITCOIN Act (BTCACT) tokenomika

BITCOIN Act (BTCACT) tokenomika

Objavte kľúčové informácie o BITCOIN Act (BTCACT) vrátane jeho ponuky tokenov, distribučného modelu a trhových údajov v reálnom čase.
Posledná aktualizácia stránky: 2025-09-30 22:44:34 (UTC+8)
USD

BITCOIN Act (BTCACT) tokenomika a analýza cien

Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre BITCOIN Act (BTCACT) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.

Trhová kapitalizácia:
$ 56.02K
$ 56.02K$ 56.02K
Celková ponuka:
$ 10.00M
$ 10.00M$ 10.00M
Počet coinov v obehu:
$ 10.00M
$ 10.00M$ 10.00M
FDV (plne zriedené ocenenie):
$ 56.02K
$ 56.02K$ 56.02K
Historické maximum:
$ 0.486692
$ 0.486692$ 0.486692
Historické minimum:
$ 0.00401578
$ 0.00401578$ 0.00401578
Aktuálna cena:
$ 0.00560187
$ 0.00560187$ 0.00560187

BITCOIN Act (BTCACT) informácie

The Bitcoin Act will allow the US govt to buy 1m #Bitcoin over 5 years. Max-Bidding! $BTCACT

Let’s put America on sound financial footing and pass the Bitcoin Act.

We can pass the Bitcoin Act in the first 100 days of Trump Administration” - Senator Lummis

Senator Lummis’ #BitcoinAct proposes a strategic national Bitcoin reserve to strengthen U.S. financial stability by leveraging revalued gold reserves and reallocating Fed funds. A bold step towards cementing #Bitcoin’s role in national strategy and financial innovation.

Oficiálna webová stránka:
https://bitcoinact.fun/

BITCOIN Act (BTCACT) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia

Pochopenie tokenomiky BITCOIN Act (BTCACT) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.

Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:

Celková ponuka:

Maximálny počet BTCACT tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.

Počet coinov v obehu:

Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.

Max. počet coinov:

Pevný limit celkového počtu BTCACT tokenov.

FDV (plne zriedené ocenenie):

Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.

Miera inflácie:

Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.

Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?

Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.

Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.

Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.

Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.

Teraz, keď ste pochopili BTCACT tokenomiku, preskúmajte cenu BTCACT tokenu naživo!

BTCACT cenová predikcia

Chcete vedieť, kam BTCACT asi smeruje? Naša BTCACT stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.

Prečo by ste si mali vybrať MEXC?

MEXC je jednou z najlepších svetových kryptobúrz, ktorej dôverujú milióny používateľov na celom svete. Či už ste začiatočník, alebo profesionál, MEXC je najjednoduchšia cesta ku kryptu.

Viac ako 4 000 obchodných párov na spotových a futures trhoch
Najrýchlejšie zaradenie tokenov medzi burzami CEX
Najvyššia likvidita v rámci celého odvetvia
Najnižšie poplatky s nepretržitým zákazníckym servisom
100%+ transparentnosť rezervných tokenov pre prostriedky používateľov
Mimoriadne nízke vstupné bariéry: nákup krypta len za 1 USDT
mc_how_why_title
Kúpte si krypto len za 1 USDT: Najjednoduchší spôsob, ako sa dostať ku kryptu!

Zrieknutie sa zodpovednosti

Tokenomické údaje na tejto stránke pochádzajú zo zdrojov tretích strán. Spoločnosť MEXC nezaručuje ich presnosť. Pred investíciou vykonajte dôkladný prieskum.

Prečítajte si Zmluvu s používateľom a Zásady ochrany osobných údajov