Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre Bismuth (BIS) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.
Bismuth, a digital distributed self-regulating database system whose primary application is currency, and its first application is mining. It comes with a set of DAPPs out-of-the-box. Bismuth is not based on the code of BTC or any of its derivates, it is only inspired by some ideas laid down by Satoshi Nakamoto (BitCoin), Sunny King (Peercoin), NXT and ETH developers. Bismuth does not draw any code from other repositories, instead, it reformulates the cryptocurrency code in its own terms to be easily readable, compatible across all platforms, integrated into business solutions with utmost ease and most importantly open for development to a wide public through its simplicity while minimizing the security risk for custom code implementations.
Bismuth is a decentralized transaction platform focused on modularity and open source approach. It comes with default decentralized applications and tools out of the box, not only to be used by everyone but also to be hosted by anyone. These applications are supplied as interpretation engines, which prevents blockchain bloat. Inspired by Satoshi’s whitepaper, Bismuth also offers optional hyperblocks as a pruning mechanism, a system which greatly reduces disk space usage and increases execution speed.
Bismuth (BIS) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia
Pochopenie tokenomiky Bismuth (BIS) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.
Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:
Celková ponuka:
Maximálny počet BIS tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.
Počet coinov v obehu:
Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.
Max. počet coinov:
Pevný limit celkového počtu BIS tokenov.
FDV (plne zriedené ocenenie):
Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.
Miera inflácie:
Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.
Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?
Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.
Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.
Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.
Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.
Teraz, keď ste pochopili BIS tokenomiku, preskúmajte cenu BIS tokenu naživo!
