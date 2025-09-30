BIRDSPING (PING) tokenomika
BIRDSPING (PING) informácie
BirdsPing is a Klaytn-based meme token that satirizes issues happening in the current era and phenomena in the community. In the Mint Club, use Klaytn Coin as the base asset for the bonding curve pool to create a Birdsping token. The issued birdsping token is guaranteed by klaytn coin, the underlying asset of the bonding curve pool, and the birdsping token will be burn upon withdrawal of the underlying asset.
BIRDSPING (PING) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia
Pochopenie tokenomiky BIRDSPING (PING) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.
Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:
Celková ponuka:
Maximálny počet PING tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.
Počet coinov v obehu:
Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.
Max. počet coinov:
Pevný limit celkového počtu PING tokenov.
FDV (plne zriedené ocenenie):
Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.
Miera inflácie:
Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.
Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?
Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.
Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.
Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.
Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.
Teraz, keď ste pochopili PING tokenomiku, preskúmajte cenu PING tokenu naživo!
PING cenová predikcia
Chcete vedieť, kam PING asi smeruje? Naša PING stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.
Zrieknutie sa zodpovednosti
Tokenomické údaje na tejto stránke pochádzajú zo zdrojov tretích strán. Spoločnosť MEXC nezaručuje ich presnosť. Pred investíciou vykonajte dôkladný prieskum.
