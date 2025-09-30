BiohackerDAO (BIOHACK) tokenomika
BiohackerDAO’s mission is to accelerate human enhancement (via DeSci).
It's a 10.000+ strong community of founders, scientists, developers, crypto degens, influencers, VCs and more - all united by the mission of data-driven self-optimization.
BiohackerDAO is building the most powerful hive mind in this field.
The DAO has raised $1.5M, run experiments that generated over 100k data points, shipped products, and more.
BiohackerDAO (BIOHACK) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia
Pochopenie tokenomiky BiohackerDAO (BIOHACK) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.
Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:
Celková ponuka:
Maximálny počet BIOHACK tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.
Počet coinov v obehu:
Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.
Max. počet coinov:
Pevný limit celkového počtu BIOHACK tokenov.
FDV (plne zriedené ocenenie):
Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.
Miera inflácie:
Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.
Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?
Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.
Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.
Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.
Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.
