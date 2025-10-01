Bingo (BINGO) tokenomika
Not just any ape… Bingo was born lucky. While others aped into rugs, Bingo aped into jackpots. Every token he touched turned into gold (or at least a solid 3x before lunch). They say Bingo once flipped a free mint into a Lambo, blindfolded, with gas fees at zero. His secret? Pure, unfiltered BASE-chain luck and a little meme magic. Now, the legend lives on through $BINGO, the meme coin of the lucky few. Backed by vibes, powered by apes, and running wild on Base. Because when the market gets bananas… you'll want Bingo on your side.
Bingo (BINGO) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia
Pochopenie tokenomiky Bingo (BINGO) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.
Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:
Celková ponuka:
Maximálny počet BINGO tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.
Počet coinov v obehu:
Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.
Max. počet coinov:
Pevný limit celkového počtu BINGO tokenov.
FDV (plne zriedené ocenenie):
Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.
Miera inflácie:
Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.
Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?
Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.
Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.
Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.
Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.
Teraz, keď ste pochopili BINGO tokenomiku, preskúmajte cenu BINGO tokenu naživo!
BINGO cenová predikcia
Chcete vedieť, kam BINGO asi smeruje? Naša BINGO stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.
