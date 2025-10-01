Big Cheungus ($CHEUNGUS) tokenomika
Big Cheungus ($CHEUNGUS) tokenomika a analýza cien
Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre Big Cheungus ($CHEUNGUS) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.
Big Cheungus ($CHEUNGUS) informácie
Big Cheungus ($CHEUNGUS) is a meme community on Solana. The project was fair-launched on Pump.fun and is a purely community-driven project.
Huyen "Big Cheungus" Cheung (Chinese: 张振熙) is an American political advisor appointed as White House Communications Director to serve in the incoming Donald Trump administration.
Cheung will be all over mainstream media starting 2025. The Cheungus community is growing and will take over the entire space.
Big Cheungus ($CHEUNGUS) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia
Pochopenie tokenomiky Big Cheungus ($CHEUNGUS) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.
Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:
Celková ponuka:
Maximálny počet $CHEUNGUS tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.
Počet coinov v obehu:
Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.
Max. počet coinov:
Pevný limit celkového počtu $CHEUNGUS tokenov.
FDV (plne zriedené ocenenie):
Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.
Miera inflácie:
Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.
Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?
Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.
Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.
Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.
Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.
Teraz, keď ste pochopili $CHEUNGUS tokenomiku, preskúmajte cenu $CHEUNGUS tokenu naživo!
$CHEUNGUS cenová predikcia
Chcete vedieť, kam $CHEUNGUS asi smeruje? Naša $CHEUNGUS stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.
Prečo by ste si mali vybrať MEXC?
MEXC je jednou z najlepších svetových kryptobúrz, ktorej dôverujú milióny používateľov na celom svete. Či už ste začiatočník, alebo profesionál, MEXC je najjednoduchšia cesta ku kryptu.
Zrieknutie sa zodpovednosti
Tokenomické údaje na tejto stránke pochádzajú zo zdrojov tretích strán. Spoločnosť MEXC nezaručuje ich presnosť. Pred investíciou vykonajte dôkladný prieskum.
Prečítajte si Zmluvu s používateľom a Zásady ochrany osobných údajov