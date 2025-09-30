BIDZ Coin (BIDZ) tokenomika

BIDZ Coin (BIDZ) tokenomika

Objavte kľúčové informácie o BIDZ Coin (BIDZ) vrátane jeho ponuky tokenov, distribučného modelu a trhových údajov v reálnom čase.
Posledná aktualizácia stránky: 2025-09-30 16:13:36 (UTC+8)
USD

BIDZ Coin (BIDZ) tokenomika a analýza cien

Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre BIDZ Coin (BIDZ) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.

Trhová kapitalizácia:
$ 2.15M
Celková ponuka:
$ 12.85B
Počet coinov v obehu:
$ 1.95B
FDV (plne zriedené ocenenie):
$ 14.14M
Historické maximum:
$ 0.096685
Historické minimum:
$ 0
Aktuálna cena:
$ 0.00110022
BIDZ Coin (BIDZ) informácie

BIDZ Coin has a unique approach to the online commerce and real-world applications. You can use your BIDZ Coin to buy real products or services throughout our ecosystem. Upon launch of BIDZ Coin, the team plans to build a bridge between crypto, commerce, and real world applications.

Oficiálna webová stránka:
https://bidz.store

BIDZ Coin (BIDZ) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia

Pochopenie tokenomiky BIDZ Coin (BIDZ) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.

Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:

Celková ponuka:

Maximálny počet BIDZ tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.

Počet coinov v obehu:

Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.

Max. počet coinov:

Pevný limit celkového počtu BIDZ tokenov.

FDV (plne zriedené ocenenie):

Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.

Miera inflácie:

Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.

Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?

Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.

Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.

Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.

Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.

Teraz, keď ste pochopili BIDZ tokenomiku, preskúmajte cenu BIDZ tokenu naživo!

BIDZ cenová predikcia

Chcete vedieť, kam BIDZ asi smeruje? Naša BIDZ stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.

