BEZOGE on SOL (BEZOGE) tokenomika

BEZOGE on SOL (BEZOGE) tokenomika

Objavte kľúčové informácie o BEZOGE on SOL (BEZOGE) vrátane jeho ponuky tokenov, distribučného modelu a trhových údajov v reálnom čase.
Posledná aktualizácia stránky: 2025-10-01 01:08:50 (UTC+8)
USD

BEZOGE on SOL (BEZOGE) tokenomika a analýza cien

Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre BEZOGE on SOL (BEZOGE) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.

Trhová kapitalizácia:
$ 21.07K
$ 21.07K
Celková ponuka:
$ 999.98M
$ 999.98M
Počet coinov v obehu:
$ 999.98M
$ 999.98M
FDV (plne zriedené ocenenie):
$ 21.07K
$ 21.07K
Historické maximum:
$ 0.00340002
$ 0.00340002
Historické minimum:
$ 0
$ 0
Aktuálna cena:
$ 0
$ 0

BEZOGE on SOL (BEZOGE) informácie

This project is a community-driven meme coin that achieved a peak market cap of $1.6 billion during the last bull run on Ethereum, demonstrating its strong community support and popularity. Now transitioning to the Solana blockchain, it aims to utilize Solana's high-speed and low-cost infrastructure to provide efficient and scalable solutions. This move ensures broader accessibility and reinforces the project's commitment to leveraging the latest blockchain advancements for enhanced user engagement.

Oficiálna webová stránka:
https://bezogeonsol.com/

BEZOGE on SOL (BEZOGE) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia

Pochopenie tokenomiky BEZOGE on SOL (BEZOGE) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.

Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:

Celková ponuka:

Maximálny počet BEZOGE tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.

Počet coinov v obehu:

Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.

Max. počet coinov:

Pevný limit celkového počtu BEZOGE tokenov.

FDV (plne zriedené ocenenie):

Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.

Miera inflácie:

Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.

Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?

Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.

Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.

Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.

Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.

Teraz, keď ste pochopili BEZOGE tokenomiku, preskúmajte cenu BEZOGE tokenu naživo!

BEZOGE cenová predikcia

Chcete vedieť, kam BEZOGE asi smeruje? Naša BEZOGE stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.

Kúpte si krypto len za 1 USDT: Najjednoduchší spôsob, ako sa dostať ku kryptu!

Zrieknutie sa zodpovednosti

Tokenomické údaje na tejto stránke pochádzajú zo zdrojov tretích strán. Spoločnosť MEXC nezaručuje ich presnosť. Pred investíciou vykonajte dôkladný prieskum.

