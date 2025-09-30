BetSwirl (BETS) tokenomika

Objavte kľúčové informácie o BetSwirl (BETS) vrátane jeho ponuky tokenov, distribučného modelu a trhových údajov v reálnom čase.
Posledná aktualizácia stránky: 2025-09-30 18:45:34 (UTC+8)
USD

BetSwirl (BETS) tokenomika a analýza cien

Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre BetSwirl (BETS) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.

Trhová kapitalizácia:
$ 502.27K
$ 502.27K
Celková ponuka:
$ 6.48B
$ 6.48B
Počet coinov v obehu:
$ 2.53B
$ 2.53B
FDV (plne zriedené ocenenie):
$ 1.29M
$ 1.29M
Historické maximum:
$ 0.00143188
$ 0.00143188
Historické minimum:
$ 0.00003457
$ 0.00003457
Aktuálna cena:
$ 0.0001991
$ 0.0001991

BetSwirl (BETS) informácie

BetSwirl is an online cryptocurrency gaming platform, fully decentralized and anonymous, where everyone is able to enjoy a fair play, a fun time, and an innovative gamer experience.

The key features of BetSwirl:

  • A unique interactive gaming experience with animations and sound effects ready to be unleashed soon in the metaverse
  • Multiple games like Dice, Coin Toss, Million Jackpot... All are accessible easily by using the token of your choice: MATIC, BNB, AVAX, BETS, and all others ERC20 of our partners
  • A token at the center of the protocol with multiple use cases and deflationary mechanisms: BETS
  • A staking program to share the project profits with the community
  • A multi-level referral program to multiply your gain: The more you refer, the higher is the reward!
  • A transparent system with a complete protocol analytics dashboard
  • A community-driven protocol with multiple incentives, rewards, and surprises!
Oficiálna webová stránka:
https://www.betswirl.com

BetSwirl (BETS) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia

Pochopenie tokenomiky BetSwirl (BETS) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.

Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:

Celková ponuka:

Maximálny počet BETS tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.

Počet coinov v obehu:

Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.

Max. počet coinov:

Pevný limit celkového počtu BETS tokenov.

FDV (plne zriedené ocenenie):

Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.

Miera inflácie:

Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.

Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?

Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.

Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.

Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.

Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.

Teraz, keď ste pochopili BETS tokenomiku, preskúmajte cenu BETS tokenu naživo!

BETS cenová predikcia

Chcete vedieť, kam BETS asi smeruje? Naša BETS stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.

Prečo by ste si mali vybrať MEXC?

Kúpte si krypto len za 1 USDT: Najjednoduchší spôsob, ako sa dostať ku kryptu!

Zrieknutie sa zodpovednosti

Tokenomické údaje na tejto stránke pochádzajú zo zdrojov tretích strán. Spoločnosť MEXC nezaručuje ich presnosť. Pred investíciou vykonajte dôkladný prieskum.

